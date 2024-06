"Bares für Rares"-Fiasko: Witz-Gebot führt zu Abbruch - deutliche Ansage an Geschwister!

Köln - Nicht jedes Objekt, das bei " Bares für Rares " zum Verkauf angeboten wird, spült automatisch einen satten Erlös in die Kasse. Diese leidvolle Erfahrung muss auch ein Geschwister-Paar aus München machen!

Elisabeth Hirsch und ihr Bruder Kilian Hann sind mit hohen Erwartungen zu "Bares für Rares" gereist. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Elisabeth Hirsch und ihr Bruder Kilian Hann sind mit dem Kinderbuch "In Bayern leben" im Gepäck in das Pulheimer Walzwerk gereist. Horst Lichter (62) sticht sofort der miese Zustand ins Auge. "Da sind schon Eckchen ab", merkt der ZDF-Moderator an.

Allerdings erkennt er auch den Seltenheitswert, immerhin sei es das erste Kinderbuch, das es in die Sendung geschafft habe. "Ist bestimmt alt", so seine Vermutung. Oder es gebe nur wenige Exemplare.

Für die Verkäufer hat das Druck-Erzeugnis vor allem einen hohen emotionalen Wert. "Wir sind in Venezuela aufgewachsen, und das war das Erste, was wir rüber bekommen haben, damit uns Bayern ein bisschen nahegebracht wird", erklären sie.

Dann ergreift Sven Deutschmanek (47) das Wort und nennt weitere Details. "Es ist sehr alt. Die Erstausgabe war von 1968", bestätigt der Experte Lichters anfängliche These. Das vorliegende Exemplar stamme jedoch aus der 3. Auflage aus dem Jahr 1972.

Klingt nicht gerade nach einer Sensation. Ein positiver Aspekt fällt Deutschmanek dann aber doch noch ein, und dieser betrifft den Autor: Ali Mitgutsch. Kann der Erfinder der beliebten Wimmelbücher den Preis in die Höhe treiben?