Glücksrausch bei "Bares für Rares": Objekt aus Leipzig lässt ZDF-Händler durchdrehen

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Ein Fundstück aus einer Gartenhütte sorgt bei "Bares für Rares" für Entzückung. Am Ende fällt ein Höchstgebot, das die Verkäuferin völlig aus den Socken haut.

Von Frederick Rook

Köln - Ein Fundstück aus einer geschenkten Gartenhütte sorgt bei "Bares für Rares" für größte Entzückung. Am Ende fällt ein Höchstgebot, das die Verkäuferin völlig aus den Socken haut.

Dreifach-Mama Giulia möchte bei "Bares für Rares" ein Fundstück aus einer geschenkten Gartenhütte loswerden.
Dreifach-Mama Giulia möchte bei "Bares für Rares" ein Fundstück aus einer geschenkten Gartenhütte loswerden.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Giulia hat eine Tier-Spieluhr in das Pulheimer Walzwerk mitgebracht. Durch Kurbeln können drei Papier-Kätzchen zum "Tanzen" gebracht werden. Eine größere, ebenfalls bewegliche Katze spielt Geige. "Ah nee, wat süß!", juchzt Horst Lichter (64).

Die Herkunft ist tatsächlich ein wenig kurios: Wie die junge Mutter gegenüber dem ZDF-Moderator berichtet, habe ihre Familie von einem Garten-Nachbarn eine Hütte geschenkt bekommen - samt Inhalt. "Und das war halt mit drin."

Experte Sven Deutschmanek (50) kennt die Details. Demnach sei das "Katzenorchester" um 1900 in Leipzig hergestellt worden. Musizierende Tiere als Motiv für Spieluhr-Bilder waren damals beliebt. Neben Katzen gab es oft auch Hunde oder Äffchen.

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In einem Holzkasten auf der Rückseite des Objekts versteckt sich die Konstruktion aus kleiner Walzenspieluhr, Fliehkraftregler, Rad und Fäden, welche die Bewegungen der vier Farblithografien überhaupt erst möglich macht. Das Ganze wurde dann an die Wand gehängt.

Die Verkäuferin wünscht sich 600 Euro. Deutschmanek muss die Erwartung etwas bremsen. Er taxiert den Wert auf 400 bis 500 Euro. "Ich würde trotzdem in den Händlerraum gehen", zeigt sich Giulia mit der Expertise einverstanden.

Das "Katzenorchester" wurde laut der Expertise von Sven Deutschmanek (50) um 1900 in Leipzig gefertigt.
Das "Katzenorchester" wurde laut der Expertise von Sven Deutschmanek (50) um 1900 in Leipzig gefertigt.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares
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Auktion eskaliert: "Bares für Rares"-Händler zahlt doppelten Experten-Preis

Liebe auf den ersten Blick: Daniel Meyer (53) kauft das Objekt für satte 1000 Euro.
Liebe auf den ersten Blick: Daniel Meyer (53) kauft das Objekt für satte 1000 Euro.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Ihren Traum von einer positiven Überraschung möchte sich die Trödelshow-Kandidatin aber nicht nehmen lassen. Auf dem Weg in den Händlerraum erklärt sie zuversichtlich: "Ich hoffe, dass jemand es kauft und auch mein Wunschpreis erfüllt wird."

Als Daniel Meyer (53) die Funktionsweise der Spieluhr demonstriert, geht tatsächlich ein entzücktes Raunen durch die Reihen der potenziellen Käufer. "Was fürs Herz!", schmachtet Fabian Kahl (34), versteht aber nicht, warum Giulia so etwas Tolles überhaupt verkaufen will.

Die sympathische Dreifach-Mama begründet die Entscheidung mit ihren drei Kindern und erntet Verständnis. "Es würde nicht überleben!", merkt Christian Vechtel (51) an. "Nein", bestätigt die Verkäuferin lächelnd. 300 Euro lautet das erste Gebot.

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Weil viele seiner Kollegen auch interessiert sind, schießt der Preis schnell in die Höhe. Bei 650 Euro kann Giulia ihre Freude nicht mehr verbergen. Ihr Ziel ist damit bereits übertroffen. Doch Susanne Steiger (43) glaubt: "Da geht noch ein bisschen was" - und behält recht.

Satte 1000 Euro legt Meyer am Ende für das Katzenorchester auf den Tisch. "Ich habe einen Sohn, dem muss ich das unbedingt vorführen", erklärt er. Giulia ist völlig überwältigt. "Es war traumhaft", resümiert sie zu ihrem Auftritt.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares

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