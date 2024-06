Verkäufer erlebt bittere Enttäuschung bei "Bares für Rares"

Dann stellt Moderator Horst Lichter (62) die berüchtigte Frage und will von dem Verkäufer wissen, was er für das Schmuckstück haben möchte.

Die Expertise von Goldschmiedin Wendela Horz (54) hört sich zunächst sehr gut an. Denn in der Mitte des Rings sei ein Diamant eingearbeitet, daneben zwei Saphire. "Da dieses Schmuckstück aus England kommt, haben wir sehr viele Punzen", erklärt die 54-Jährige.

Thomas Luedecke hat nämlich einen Goldring mit in die beliebten Trödelhallen ins Pulheimer Walzwerk bei Köln mitgebracht. Diesen hat er einst seiner Frau gekauft und möchte ihn nun in der ZDF-Show veräußern.

Elisabeth Nüdling (44) kann das Schmuckstück für 190 Euro ersteigern. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ich habe für den Ring 250 Euro bezahlt", so der Werkzeugwart aus Biebergemünd.

Das ruft die Expertin auf den Plan, die den Materialwert auf lediglich 65 Euro schätzt. Obwohl derartige Ringe gerne verschenkt und gekauft werden, beläuft sich ihre Schätzung auf 200 Euro. "250 Euro wäre ein Glücksfall", sagt sie.

Dennoch hofft der Verkäufer auf mehr Geld und nimmt die Händlerkarte an.

Doch im Händlerraum kommt der Ring zunächst nicht besonders gut an. Das erste Gebot macht Wolfgang Pauritsch (52) mit 100 Euro.

Elisabeth Nüdling (44) bietet zunächst 120 Euro, erhöht aber selbst schon auf 150 Euro. "Es ist apart gemacht", findet sie.

Mehr Gebote gibt es für die Rarität nicht, was Thomas Luedecke nicht schmeckt. Er pokert und will eigentlich 200 Euro haben. Am Ende jedoch einigt er sich mit der 44-Jährigen auf 190 Euro. Somit macht er 60 Euro Verlust.

Trotzdem ist er froh, den Ring los zu sein: "Man kann nicht alles haben, war okay."

"Bares für Rares" läuft immer montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab in der Mediathek.