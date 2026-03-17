Bitterböse Enttäuschung bei "Bares für Rares": Hamburger will horrenden Preis und bricht ab

Köln - Ein " Bares für Rares "-Gast hat eine genaue Vorstellung, was er für sein Porzellanservice haben möchte. Doch er erlebt eine bitterböse Überraschung. Nachdem er ein fantastisches Angebot ausschlägt, macht er die Fliege.

Fabian Krieg (37) aus Hamburg möchte bei "Bares für Rares" ein Porzellanservice im Namen seiner Schwiegereltern verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Fabian Krieg (37) aus Hamburg hat Teller, Tassen und Kännchen im Gepäck, als er den Expertenraum der ZDF-Trödelshow betritt.

"Das gehört meinen Schwiegereltern und lag jahrelang im Keller. Es wurde noch nie benutzt", verrät der Schiffskapitän über das Service. "Ich soll es nicht wieder mitbringen", macht er gegenüber Moderator Horst Lichter (64) klar.

Expertin Friederike Werner (64) weiß, dass das grün-weiße Dekor, welches den Namen "Stiefmütterchen" trägt, damals sehr modern gewesen ist und sogar einen Preis gewonnen hat.

"Die Manufaktur Nymphenburg hat dieses Porzellanservice für die Weltausstellung 1900 hergestellt", gibt die Sachverständige preis.

Bevor der Hamburger das Service mit ins Pulheimer Walzwerk gebracht hat, habe er es auch schon im Internet angeboten. "Jemand hat gleich 1000 Euro geboten", so der 37-Jährige.