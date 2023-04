Holzrelief verblüfft bei "Bares für Rares": "Eines der spannendsten Objekte seit Langem!"

Köln - Was in der heutigen Folge von " Bares für Rares " in die Hände der Experten gelangt, lässt selbst die hartgesottenen Unternehmer blass werden: Eine uralte Holzschnitzerei soll im 17. Jahrhundert als "Bierstandsanzeiger" fungiert haben.

Nicht mehr vorhanden, aber am Umriss deutlich erkennbar müsse sich neben dem Paddel außerdem eine Schaufel befunden haben, so Berding.

In der Hand halten sie ein viereckiges Holzrelief, das Ingenieur Harry vor einigen Jahren für kleines Geld erstand. "Ich wollte mich an der Reliefschnitzerei probieren und habe es als Studienobjekt erstanden", erklärt er Expertin Bianca Berding (46) und Moderator Horst Lichter (61).

Es handelt sich bei ihm um König Gambrinus, der Schutzherr der Bierbrauer. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Diese Werkzeuge wurden damals zum Bierbrauen genutzt", erklärt die Kunsthistorikerin. "Das Paddel diente zum Wenden der Maische, die Schaufel zum Wenden von Malz."

Bei dem bärtigen Mann könne es sich daher nur um König Gambrinus handeln, so Berding - der Schutzherr der Bierbrauer. Nun ist es allerdings nicht nur der Kopf, der einiges verrät, sondern auch sein Mund. Der ist nämlich entnehmbar, wie sich im Laufe des Gesprächs herausstellt. Etwa, um etwas zu verstecken?

Berding vermutet dahinter einen ganz anderen Grund. Sie erklärt, dass man den Mund austauschen konnte, um einen anderen hineinzusetzen: "Es handelt sich um einen Ausschank-Anzeiger." Lächelt der Gott, gibt es in der Brauerei Bier. Schaut er traurig, gibt es kein Bier. Denn damals habe es keine unbegrenzten Vorräte gegeben, was unter anderem mit der fehlenden Kühlung zusammenhing. Ein Manko gibt es: Der traurige Mund ist nicht mehr vorhanden. So kann nur gemutmaßt werden, was genau in das Loch eingesetzt wurde.

Von außen in die Tür der Brauerei eingesetzt, konnten Kunden jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit nachvollziehen, ob es Bier gab, erläutert es Berding abschließend. "Ich finde das genial, das Ding", ruft Lichter erstaunt. "Das find ich großartig."