Paukenschlag bei "Bares für Rares": Kandidatin weint, Horst Lichter muss eingreifen
Köln - Als Ellen zu "Bares für Rares" kommt, hat sie keine Ahnung, wie viel ihr Objekt wert ist. Dies erfährt sie erst in der Sendung. Tränen fließen. Horst Lichter (64) muss eingreifen. Kurz darauf wartet eine noch größere Überraschung …
Die Verkäuferin aus Königswinter ist mit zwei Stabbroschen in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gekommen. Einst gehörten sie der Tante ihres verstorbenen Mannes - eine Kammerdame der Herzogin Maria von Württemberg. "Mein Gott!", staunt der ZDF-Moderator.
Auch das handschriftliche Testament liegt vor. Darin bedankt sich die Herzogin bei ihrer Angestellten für die "treuen sorgsamen Dienste in den langen Jahren". Zur Belohnung solle sie neben dem Schmuck auch eine Pension erhalten, wie Wendela Horz (56) vorliest.
Hingucker sind vor allem die Smaragde, Rubine und 20 Diamantrosen, mit denen die Nadeln besetzt sind. Die Expertin attestiert ihnen "eine exquisite Qualität". Ursprünglich stammte der Schmuck "von einem sehr guten Juwelier - Moritz Hübner aus Wien".
Lichter möchte seine Neugier stillen und fragt Ellen nach ihrem Wunschpreis. "350 Euro", erklärt die Verkäuferin bescheiden - und liegt damit völlig daneben. "Die Broschen sind wunderschön, wir haben die Originalschatulle und eine belegte Provenienz", betont Horz.
Allein der Goldankaufswert liege schon über 500 Euro. Insgesamt taxiert die Expertin den Wert auf 1200 bis 1500 Euro. Lichter blickt zu Ellen und erkennt: "Du hast ja ein Tränchen in den Äugelchen!" Sofort nimmt der 64-Jährige seinen Gast in den Arm.
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"Bares für Rares"-Händler pulverisieren Schätzpreis der Expertin
"Da hast du einen echten Schatz", stellt der ehemalige TV-Koch klar. Die Verkäuferin kann ihr Glück gar nicht fassen. Sie hat ihr Verkaufsobjekt völlig unterschätzt. Doch wie kommen die Broschen im Händlerraum an?
Tatsächlich sind "alle begeistert", wie Elke Velten-Tönnies (73) resümiert, nachdem die Besitzerin zuvor bereits einige Details aus der Expertise preisgegeben hat. Vor allem die Existenz des historischen Schriftstücks sei "ganz, ganz toll".
Wolfgang Pauritsch (54) eröffnet die Auktion sofort mit 1000 Euro. Anschließend geht der Preis durch die Decke. Als die 3000-Euro-Marke fällt, merkt der Österreicher an: "Madame, soll ich Ihnen einen Stuhl bringen? Sie fassen das gerade nicht so richtig."
Das Doppelte der Expertise ist hier bereits erreicht. Und es geht noch weiter: Pauritsch erhöht auf 3300 Euro, Anaisio Guedes (50) kontert mit 3600 Euro. Erst jetzt geben alle anderen auf und der Brasilianer erhält den Zuschlag. Ellen ist fix und fertig: "Es ist der Wahnsinn!", jubelt sie zum Abschied. Für sie war es der perfekte Nachmittag.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares