Horst Lichter peinlich berührt: "Bares für Rares"-Moderator hält sensationelles Objekt für Spiel

Diese Beurteilung geht mal so richtig in die Hose: Horst Lichter erkennt bei "Bares für Rares" das Objekt nicht und zeigt sich deshalb peinlich berührt.

Von Florian Fischer

Stefan Pengel (52, Foto) ist im Auftrag seines Bekannten Wilhelm Spohn (90) bei "Bares für Rares", um ein Objekt für einen guten Zweck zu veräußern. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares Stefan Pengel (52) hat keinen allzu weiten Weg in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln. Der Sicherheitsberater kommt aus Essen und möchte in der ZDF-Trödelshow ein Objekt für seinen Bekannten Wilhelm Spohn veräußern. Dieser ist 90 Jahre alt, weshalb er den Weg zu "Bares für Rares" nicht mehr selbst antreten konnte. Der Erlös soll dann einem guten Zweck zugutekommen. "Wenn das nebenan gestanden hätte, hätte ich gesagt: Das ist ein Spiel", erkennt der 63-jährige Lichter den Gegenstand nicht. Er halte es für "So ein Geschicklichkeitsspiel", bei dem man die Ringe "immer wieder neu hinlegen" könne - doch damit liegt er komplett falsch und zeigt sich peinlich berührt. Bares für Rares Unverständnis bei "Bares für Rares": "Waldi" hat Objekt schon sicher, und macht dann das! "Ich finde es sensationell", zeigt sich Experte Colmar Schulte-Goltz (52) begeistert von dem mitgebrachten Objekt, denn es handele sich um "ein Zeitdokument".

Moderator Horst Lichter (63) zeigt sich peinlich berührt, denn er erkennt den Gegenstand nicht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Schätzung von "Bares für Rares"-Experte hat es in sich