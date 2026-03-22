Hutnadel sorgt für ratlose Gesichter bei "Bares für Rares": Auch die Expertin ist ahnungslos

Köln - Eine Hutnadel mit einem riesigen Rubin sorgt bei " Bares für Rares " für ratlose Gesichter. Vor allem Expertin Wendela Horz (56) verzweifelt an dem Schmuckstück.

Claus Dehn (68) möchte eine Hutnadel bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Oh Gott im Himmel, das ist ja ein mächtiger Klotz", zeigt sich Moderator Horst Lichter (64) begeistert, als er das Objekt von Claus Dehn (68) aus Kempten sieht.

Der Kfz-Meister aus dem Allgäu habe die indische Turbannadel mit dem eingearbeiteten Rubin einst von seinem Vater geerbt.

"Der war Zeit seines Lebens davon überzeugt, dass der Rubin echt ist", verrät der Verkäufer, der auch schon mehrere Juweliere aufgesucht habe. Doch von diesen habe sich keiner festlegen wollen.

"Dieses Stück ist nicht in Indien entstanden, sondern in Österreich", weiß die Sachverständige. Demnach seien die Damen Anfang des 20. Jahrhunderts begeistert vom Orient gewesen, weshalb derartiger Schmuck wieder in Mode gekommen sei.

Die Nadel sei aus 585er Gold gefertigt und der Fuchs als Punze zeige, dass sie in Österreich gestempelt worden sei.