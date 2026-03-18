"Ein vollkommen guter Tag!": Seniorin (88) räumt bei "Bares für Rares" ab

Köln - Gurte (88) möchte bei " Bares für Rares " ein altes Schmuckstück zu Geld machen, mit dem sie zuvor "nicht sehr gut" umgegangen ist. Ihre Erwartungen werden am Ende sogar noch übertroffen.

Verkäuferin Gurte (88, l.) hat eine alte Brosche zu "Bares für Rares" mitgebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Hach, eine Brosche!", schmachtet Horst Lichter (64) beim Anblick des vor ihm drapierten Objekts. Der Moderator sieht darin eine "Schleife mit Ähren", die Optik ließe jedoch auch noch andere Interpretationsmöglichkeiten zu.

Die Verkaufsabsicht begründet die Düsseldorferin mit ihrem hohen Alter. Sie wolle sich deshalb von vielen Dingen trennen. Hier habe sie aber gleich gedacht: "Das kann man bestimmt verkaufen!"

Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) kann ihre Begeisterung nicht verbergen und wirft mit Adjektiven nur so um sich: "Zauberhaft, elegant, graziös, anmutig, nicht aufdringlich", so beschreibt sie das Schmuckstück aus den 1960er-Jahren.

"Hauchdünne vierkantige Drähte, durch Feinlot-Technik verbunden", analysiert die Expertin. Die Brillanten werden zudem durch Achtkant-Diamanten ergänzt.

"19 an der Zahl", erklärt die 60-Jährige. Das Gewicht schätzt sie auf 0,9 Karat. Reinheit und Farben sind "sehr gut".

Kritisch merkt Rezepa-Zabel jedoch an: "Offensichtlich ist die Brosche mal hingefallen und jemand ist draufgetreten." Gurte kann dazu nicht viel sagen, gibt aber reumütig zu: "Ich gehe damit nicht sehr gut um, das kann bei mir passiert sein." Der Preiswunsch: 800 Euro.