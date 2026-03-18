"Ein vollkommen guter Tag!": Seniorin (88) räumt bei "Bares für Rares" ab
Köln - Gurte (88) möchte bei "Bares für Rares" ein altes Schmuckstück zu Geld machen, mit dem sie zuvor "nicht sehr gut" umgegangen ist. Ihre Erwartungen werden am Ende sogar noch übertroffen.
"Hach, eine Brosche!", schmachtet Horst Lichter (64) beim Anblick des vor ihm drapierten Objekts. Der Moderator sieht darin eine "Schleife mit Ähren", die Optik ließe jedoch auch noch andere Interpretationsmöglichkeiten zu.
Die Verkaufsabsicht begründet die Düsseldorferin mit ihrem hohen Alter. Sie wolle sich deshalb von vielen Dingen trennen. Hier habe sie aber gleich gedacht: "Das kann man bestimmt verkaufen!"
Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) kann ihre Begeisterung nicht verbergen und wirft mit Adjektiven nur so um sich: "Zauberhaft, elegant, graziös, anmutig, nicht aufdringlich", so beschreibt sie das Schmuckstück aus den 1960er-Jahren.
"Hauchdünne vierkantige Drähte, durch Feinlot-Technik verbunden", analysiert die Expertin. Die Brillanten werden zudem durch Achtkant-Diamanten ergänzt.
"19 an der Zahl", erklärt die 60-Jährige. Das Gewicht schätzt sie auf 0,9 Karat. Reinheit und Farben sind "sehr gut".
Kritisch merkt Rezepa-Zabel jedoch an: "Offensichtlich ist die Brosche mal hingefallen und jemand ist draufgetreten." Gurte kann dazu nicht viel sagen, gibt aber reumütig zu: "Ich gehe damit nicht sehr gut um, das kann bei mir passiert sein." Der Preiswunsch: 800 Euro.
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Ähre, Hopfen, Blumenstrauß? "Bares für Rares"-Händler stehen vor Rätsel
"Ich finde sie bezaubernd, man kann sie heute noch gut tragen, sie wirkt nicht altbacken, sie wirkt zeitlos", resümiert die Sachverständige zum Abschluss ihrer Expertise. Sie teilt die Vorstellungen der Kandidatin und taxiert den Wert der Brosche auf 700 bis 800 Euro.
"Das sieht aus wie Hopfen. Eine Bierbrosche!", sinniert Wolfgang Pauritsch (54), als er die filigrane Arbeit genauer unter die Lupe nimmt. Lisa Nüdling (45) vermutet "eine Ähre" und Walter Lehnertz (59) denkt laut an einen Blumenstrauß.
Am Ende ist es egal! Pauritsch möchte starten und bietet 350 Euro. Nüdling steigt ebenfalls ein. Es kommt zum Bieter-Duell zwischen den beiden. Nachdem die 500-Euro-Marke geknackt ist, beteiligt sich plötzlich auch noch Fabian Kahl (34) an der Auktion.
Seine 800 Euro werden von Nüdling allerdings noch einmal getoppt. Die 45-Jährige legt 50 Euro obendrauf und zwingt ihre männlichen Konkurrenten damit zur Aufgabe. Verkäuferin Gurte ist happy mit dem Verlauf: "800 gewünscht, 850 bekommen. Es war ein vollkommen guter Tag!", erklärt sie zum Abschied.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares