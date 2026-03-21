Teenie findet Bild am Straßenrand und geht damit zu "Bares für Rares": Dort wartet der Deal seines Lebens

Köln/Frankfurt - Genau von solchen Geschichten lebt " Bares für Rares ": Ein Teenager findet zufällig ein Gemälde am Straßenrand. Zusammen mit seinem Papa trägt er es in die ZDF-Sendung – und macht den Deal seines Lebens!

Neuntklässler Jakob Bechthold will bei "Bares für Rares" ein Gemälde verkaufen, dass er beim Spazierengehen am Straßenrand gefunden hat. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Wie Jakob Bechthold im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (64) verrät, wurde er bei einem Spaziergang auf einen Mann aufmerksam, der gerade sein Haus ausräumte. Am Straßenrand standen deshalb einige Bilder mit dem Hinweis "Zu verschenken".

Unter diesen habe sich auch das mitgebrachte Werk von Hermann Dischler (1866-1935) befunden. "Es ist mir aufgefallen, weil ich es sehr schön finde", erklärt der Neuntklässler aus Frankfurt am Main (Hessen). Also nahm er es mit nach Hause.

Experte Colmar Schulte-Goltz (52) nimmt das signierte und datierte Bild genau unter die Lupe. Es zeigt den Blick von der Burg Windeck auf Hinterzarten im Schwarzwald. "Zeitlos", aber "auch schon sehr alt", lautet sein Urteil. Dischler malte es im Jahr 1913.

Dem Künstler bescheinigt der Galerist aus Hagen (NRW) zudem eine "große Qualität für die damalige Zeit". Trotz einiger Abplatzer und einem aus den 1970er-Jahren stammenden Rahmen taxiert Schulte-Goltz den Wert des Straßenfundes auf 1700 bis 2000 Euro. Wow!

Jakob und sein Vater Georg Freitag können es kaum fassen. Von Lichter gibt's sofort die begehrte Händlerkarte, dann geht es für die beiden weiter in den Verhandlungsraum. Wird der Traumpreis wirklich Realität?