Jäher Abbruch bei "Bares für Rares": Verkäuferin sieht nach Top-Expertise keinen Cent

Köln - Freud' und Leid liegen bei " Bares für Rares " oft nah beieinander: Nach einer Top-Expertise wartet im Händlerraum plötzlich eine bitterböse Pleite auf die Verkäuferin.

Hundefriseurin Pelin Akyürek aus München möchte bei "Bares für Rares" ein altes Familienerbstück verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Pelin Akyürek hat einen handgefertigten Platinring mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht und hofft auf einen satten Erlös. "Vielleicht kommt ja heute etwas Schönes dabei rum", erklärt die Kandidatin aus München vor ihrem Gang ins TV-Studio.

Wie sie im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63) verrät, sei das Schmuckstück ursprünglich ein Geschenk von ihrem Großvater an ihre Großmutter gewesen. Expertin Wendela Horz (55) erkennt die Exklusivität des edlen Mitbringsels sofort.

Die Diamanten in Brillantschliff, Achtkantschliff und Altschliff sorgen für ein beeindruckendes Funkeln. "Zusammen wiegen die Steine 2,5 Karat", analysiert die 55 Jahre alte Fachfrau. Gefertigt wurde der Ring ohne erkennbare Punzen um das Jahr 1950.

Ihre Worte schüren bei Pelin die Hoffnung auf das ganz große Geld. Und das zu Recht: "Der Platin-Preis alleine für das Material sind schon 210 Euro", erklärt Horz. Aufgrund der schönen Gestaltung und des Steinmaterials taxiert sie den Wert auf "2000 bis 2500 Euro".

Die Verkäuferin strahlt und kann ihr Glück kaum fassen. "Super!", platzt es aus Pelin heraus. Die Aushändigung der Händlerkarte durch Gastgeber Horst Lichter ist da natürlich nur noch reine Formsache.