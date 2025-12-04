"Bares für Rares"-Debakel: Händler bricht Auktion ab und schickt Verkäuferin heim

Köln - Kandidatin Eva-Maria möchte bei " Bares für Rares " ordentlich Kasse machen, doch der Traum wird zum Albtraum: Nach nur einem Gebot bricht Händler Wolfgang Pauritsch (53) die Verhandlungen ab!

"Bares für Rares"-Kandidatin Eva-Maria (r.) aus Odenthal möchte in der ZDF-Trödelshow eine Grafik von Heinz Mack verkaufen - für 800 Euro. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Verkäuferin aus Odenthal hat eine Grafik von Heinz Mack mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Wie sie gegenüber Moderator Horst Lichter (63) verrät, handelt es sich dabei um ein Hochzeitsgeschenk ihres Trau-Pfarrers, der den Maler gar persönlich kannte.

Auf dem Blatt ist das christliche Ähren-Symbol abgebildet, welches Mack 1987 als Vorlage für seine im Sandstrahlverfahren ausgeführten Steinarbeiten entworfen hatte. Jahreszahl und Signatur sind ebenfalls vorhanden. "Das ist ein absolutes Unikat", schwärmt Lichter begeistert.

Mit seiner Einschätzung liegt der 63-Jährige jedoch völlig falsch. Expertin Bianca Berding (48) stellt kurz darauf nämlich fest, dass die Angaben auf der Grafik lediglich gedruckt sind, nicht handschriftlich. Eva-Maria ist geschockt und gesteht: "Damit habe ich nicht gerechnet!"

Auch Lichter ist "schwer enttäuscht". Neugierig erkundigt er sich dennoch nach dem Wunschpreis. Die Besitzerin offenbart ihm daraufhin, mit 800 Euro geliebäugelt zu haben. Bei dieser Summe muss der ehemalige TV-Koch erst einmal tief durchatmen. Aus gutem Grund …

Berding taxiert den Wert des Kunstobjekts auf magere 50 bis 80 Euro, denn "es ist nur der Abdruck vom Abdruck". Was für eine Klatsche. In den Händlerraum möchte Eva-Maria trotzdem!