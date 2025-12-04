Trotz Preis-Explosion: "Bares für Rares"-Gast würgt Verhandlungen zum Staunen der Händler ab

Köln - Freud und Leid liegen bei Marie-Luise aus der Nähe von Frankfurt nah beieinander. Denn bei ihrem Besuch bei " Bares für Rares " erlebt sie zunächst zwei große Enttäuschungen, ehe im Händlerraum das Gerangel losgeht.

Marie-Luise aus der Nähe von Frankfurt möchte ein Erbstück ihrer Oma bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Verkäuferin erobert mit einem Schmuckstück im Gepäck die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln. "Ich liebe es, wenn es piepst. Dann ist es echt", weiß Moderator Horst Lichter (63) beim ersten Anblick der mitgebrachten Brosche.

Marie-Luise habe das Mitbringsel von ihrer Oma vererbt bekommen, könne damit aber nichts anfangen. "Ich ziehe es aber nicht an. Das liegt schon im Safe seit Jahren", stellt sie klar.

"Eine ganz hübsche, kleine Schleifenbrosche ist das", findet Sachverständige Wendela Horz (55), die sich der Expertise annimmt. Das Schmuckstück sei in Platin gearbeitet und habe eine Broschieren aus 750er-Gold, wie sie feststellt.

Und auch die Dose, in der Marie-Luise die Brosche aufbewahrt, kommt bei der 55-jährigen Goldschmiedin extrem gut an. Der Grund: Diese stamme von einem sehr bekannten und renommierten Juweliershaus in Berlin. "Nämlich von Schaper, ein Hofgoldschmied des Kaisers. Eine hochherrschaftliche Adresse", so die Expertin.

Doch es gibt auch einen Haken an der ganzen Geschichte, denn die Brosche sei nicht bei dem renommierten Juweliershaus hergestellt worden. Zwar passe das Döschen sehr gut zur Brosche, diese wurde womöglich auch dort verkauft. Aber hergestellt worden sei sie in der Schweiz in Luzern bei Carl Bucherer.