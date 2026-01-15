 978

Jäher Abbruch bei "Bares für Rares": Verkäuferin will Preis der Expertin nicht hinnehmen

Große Enttäuschung bei "Bares für Rares": Verkäuferin Maureen Keimling kommt mit hohen Erwartungen in die Sendung. Den Händlerraum von innen sieht sie nicht.

Von Frederick Rook

Bei "Bares für Rares" steht eine Goldkette mit Aquamarin-Anhänger zum Verkauf.
Bei "Bares für Rares" steht eine Goldkette mit Aquamarin-Anhänger zum Verkauf.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Maureen Keimling aus Dinslaken hat ein funkelndes Schmuckstück mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Es handelt sich dabei um eine Kette samt Anhänger, hinter der sich eine persönliche Geschichte verbirgt.

Wie die Verkäuferin im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63) offenbart, habe sie das Accessoire gemeinsam mit ihrem Vater in den 1990er-Jahren für ihre Mutter gekauft. Der damalige Kaufpreis: sagenhafte 12.500 Deutsche Mark (DM).

Inzwischen seien jedoch beide Elternteile verstorben, weshalb Maureen die Kette gerne im Rahmen der beliebten ZDF-Trödelshow verkaufen will. Um zu ermitteln, was das Objekt heute noch wert ist, kommt Wendela Horz (56) ins Spiel.

Die Kette aus 585er-Gold ist laut den Ausführungen der Expertin zu vernachlässigen, da es sich dabei um "Standardware" handele. Viel mehr Aufmerksamkeit generiert da schon der Anhänger.

"Der sticht zunächst einmal mit dem großen Aquamarin ins Auge", so die Schmuck-Expertin. Zudem gebe es einen Tansanit und vier kleine Brillanten. "Eine solide Qualität mit lupenreinen Steinen", betont Horz.

Satte 40 Karat bringt der lupenreine Stein laut ZDF-Expertin Wendela Horz (56) auf die Waage.
Satte 40 Karat bringt der lupenreine Stein laut ZDF-Expertin Wendela Horz (56) auf die Waage.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares
"Bares für Rares"-Expertin deckt eklatanten Wertverlust auf

Unter Wert möchte Verkäuferin Maureen Keimling ihr Erbstück nicht verkaufen und nimmt es wieder mit nach Hause.
Unter Wert möchte Verkäuferin Maureen Keimling ihr Erbstück nicht verkaufen und nimmt es wieder mit nach Hause.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Hergestellt wurde der Anhänger von der Firma Lüth aus Pforzheim. Das verwendete Material besteht aus 750er-Gold. Der Aquamarin bringt zudem stolze 40 Karat auf die Waage. Klingt wertvoll, oder etwa nicht?

Maureen wünscht sich 4800 Euro für ihr Mitbringsel. Als sie den Preis hört, schüttelt Horz sofort mit dem Kopf: "Der Goldankaufswert liegt bei rund 1200 Euro heute. Der Tansanit wiegt unter einem Karat, der fällt nicht derartig ins Gewicht, genau wie die Diamanten."

Am Ende legt sich die Sachverständige auf einen Wert von "nur" 2600 bis 3000 Euro fest. Gemessen am Einkaufspreis ist diese Expertise natürlich extrem bitter.

Zu diesen Konditionen will Maureen aber nicht verkaufen. Sie entscheidet sich für den Abbruch ihres TV-Gastspiels. Die Händlerkarte bleibt also fest verstaut in Lichters Tasche.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares

