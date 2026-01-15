Jäher Abbruch bei "Bares für Rares": Verkäuferin will Preis der Expertin nicht hinnehmen

Köln - Große Enttäuschung bei " Bares für Rares ": Eine Verkäuferin kommt mit hohen Erwartungen in die Sendung. Den Händlerraum von innen sieht sie nicht.

Bei "Bares für Rares" steht eine Goldkette mit Aquamarin-Anhänger zum Verkauf. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Maureen Keimling aus Dinslaken hat ein funkelndes Schmuckstück mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Es handelt sich dabei um eine Kette samt Anhänger, hinter der sich eine persönliche Geschichte verbirgt.

Wie die Verkäuferin im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63) offenbart, habe sie das Accessoire gemeinsam mit ihrem Vater in den 1990er-Jahren für ihre Mutter gekauft. Der damalige Kaufpreis: sagenhafte 12.500 Deutsche Mark (DM).

Inzwischen seien jedoch beide Elternteile verstorben, weshalb Maureen die Kette gerne im Rahmen der beliebten ZDF-Trödelshow verkaufen will. Um zu ermitteln, was das Objekt heute noch wert ist, kommt Wendela Horz (56) ins Spiel.

Die Kette aus 585er-Gold ist laut den Ausführungen der Expertin zu vernachlässigen, da es sich dabei um "Standardware" handele. Viel mehr Aufmerksamkeit generiert da schon der Anhänger.

"Der sticht zunächst einmal mit dem großen Aquamarin ins Auge", so die Schmuck-Expertin. Zudem gebe es einen Tansanit und vier kleine Brillanten. "Eine solide Qualität mit lupenreinen Steinen", betont Horz.