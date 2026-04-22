"Bares für Rares"-Händler werden sich nicht einig, Mutter-Tochter-Duo profitiert

Köln - Bei " Bares für Rares " kommt es zum Bietergefecht zwischen zwei Händlern - ganz zur Freude der beiden Verkäuferinnen, die das Geschäft ihres Lebens machen.

Chrysantha Hofmann (m.) und Katrin Weth möchten bei "Bares für Rares" ein Erbstück verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Chrysantha Hofmann und Katrin Weth, Mutter und Tochter aus der Nähe von Heidelberg kommen mit einem alten Schaukelstuhl in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

Das Möbelstück sei ein altes Erbstück der Familie. "Wir trennen uns schweren Herzens", gibt Hofmann preis.

"Aufgrund der Form und aufgrund der Gestaltung kann man sehr gut erkennen, dass er aus Wien stammt. Ein typisches Beispiel für den Wiener Jugendstil", weiß Experte Albert Maier (77), der erkennt, dass es sich bei dem Stuhl um etwas Besonderes handelt.

Hergestellt worden sei der Schaukelstuhl, der ein typisches Beispiel für den Wiener Jugendstil sei, von der Firma Kohn, die Ende des 19. Jahrhunderts als einzige Buchenholz biegen konnten.

"Entworfen hat ihn Josef Hofmann, der für diese Art von Stühlen bekannt ist. Ein richtig guter Designer", verrät der Sachverständige.

"Was habt ihr euch vorgestellt?", will Moderator Horst Lichter (64) den Wunschpreis des Mutter-Sohn-Duos wissen.