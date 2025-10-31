Trotz Hilfe von Horst Lichter: 14-Jährige brechen "Bares für Rares"-Auftritt ab

Köln - Früh übt sich: Zwei außergewöhnlich junge Damen wollen sich in das " Bares für Rares "-Abenteuer stürzen. Doch trotz der Hilfe von Moderator Horst Lichter (63) brechen die Teenager den Auftritt ab.

Paula Wiese und Lune Montag (beide 14) aus Düsseldorf wollen im Auftrag ihrer Mütter ein Schmuckstück bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Paula Wiese und Lune Montag (beide 14) sind Cousinen aus Düsseldorf und sie sind mit dem Ring ihrer Oma im Gepäck in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln gereist.

"Wir sind sehr gespannt auf die Expertise und haben auch keine Ahnung, wie viel er Wert ist", verrät Paula.

Das Schmuckstück gehöre ihren Müttern, die den Ring einst vererbt bekommen haben. Dieser sei bis jetzt in einem Schließfach gewesen, doch nun wolle man das Mitbringsel verkaufen.

Da die beiden Teenager nichts über das Schmuckstück wissen, nimmt sich Experte Patrick Lessmann dem Ganzen an.

"Also wir haben hier einen sehr, sehr schönen Ring im sogenannten Midcentury-Stil. Also Mitte des Jahrhunderts. Wir reden hier vom Mitte des 20. Jahrhunderts", weiß der Sachverständige.