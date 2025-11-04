Kistenfund völlig falsch verwendet: "Bares für Rares" bringt unfassbare Wahrheit ans Licht

Köln - Barbara Siegmund und Bernhard Stör entdeckten einst einen Aschenbecher in einer "Zu verschenken"-Kiste. Das Ehepaar nutzte ihn als Vogeltränke für den Garten. Erst bei " Bares für Rares " kommt die unfassbare Wahrheit über das Objekt ans Licht!

Barbara Siegmund und Bernhard Stör (r.) aus München möchten bei "Bares für Rares" einen Aschenbecher verkaufen, den sie jahrelang als Vogeltränke nutzten. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63) verrät der Verkäufer, dass das gutgemeinte Vorhaben mit dem Federvieh nicht so recht aufgehen wollte. "Das war zu wulstig und zu glatt am Rand, da sind die Vögel immer ins Wasser gefallen", berichtet Stör.

Auf der Keramik ist ein Vogel mit einem Wurm im Schnabel zu sehen. Auf der Unterseite findet sich zudem eine Signatur. Erst durch eine Episode der beliebten ZDF-Trödelshow kam Siegmund der Gedanke, dass diese womöglich echt sein könnte.

Expertin Bianca Berding (48) nimmt das Objekt anschließend genau unter die Lupe. Es handelt sich dabei um eine Arbeit aus der berühmten Madoura-Manufaktur in Frankreich. Gefertigt wurde das Schälchen 1952 - und zwar in einer Auflage von gerade einmal 500 Stück.

Als wäre das nicht schon sensationell genug, lässt die Sachverständige noch eine weitere Bombe platzen und erklärt voller Begeisterung: "Wir haben hier ein Originalwerk von dem Jahrhundertkünstler Pablo Picasso!" Die Besitzer es nicht fassen.

Leider ist der Zustand "nicht so toll", wie Berding anmerkt. Ist der Wunschpreis zwischen 200 und 400 Euro damit utopisch? Mitnichten! Die Expertin taxiert den Wert des Picasso-Aschenbechers auf satte 1500 bis 1800 Euro. Wow!