Klare Ansage bei "Bares für Rares": Händler pfeift auf die Meinung des ZDF-Experten!

Köln - Deutliche Worte im Händlerraum: Als ein " Bares für Rares "-Verkäufer offenbart, auf welche Summe der ZDF-Experte sein Objekt geschätzt hat, teilt Walter "Waldi" Lehnertz in aller Deutlichkeit mit, was er davon hält!

Um ein Kinderspielzeug handelt es sich dabei allerdings nicht. Stattdessen kamen die Stempel in Ämtern zum Einsatz, wie etwa bei der Polizei . Sie zeigen Schilder, Fahrzeuge und Pfeile im Maßstab 1:200. So konnten einst Unfallsituationen einfach nachgebildet werden.

Kult-Händler Walter "Waldi" Lehnertz (58) zahlt am Ende satte 180 Euro und damit den neunfachen Wunschpreis des Verkäufers. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Wolfgang Pauritsch (52) versprüht gleich zu Beginn großen Optimismus. "Sie haben die richtigen Händler heute am Tisch - Glück gehabt", prophezeit der Österreicher nach der obligatorischen Begrüßung. Und er sollte recht behalten …

Schnell entbrennt ein Bietergefecht zwischen "Waldi" und Jos van Katwijk. Bei 150 Euro begeht Steffen dann eigentlich einen taktischen Fehler, als er mit Verwunderung anmerkt, dass die Expertise damit eigentlich schon erreicht sei.

"Die Expertise interessiert uns einen feuchten Kehricht", blafft ihn der Kult-Händler aus der Eifel daraufhin mit ernster Miene an. Dann setzt er sein charmantestes Lächeln auf und fügt ergänzend hinzu: "Wir machen das unter uns aus!"

Am Ende geht der Zuschlag tatsächlich an den 58-Jährigen. Für satte 180 Euro, was dem neunfachen Wunschpreis entspricht. Einem Holländer wollte Waldi das Straßen-Set auf gar keinen nicht überlassen. "Die können ja heute noch nicht mal bei uns fahren", so seine süffisante Begründung. Na dann.

