Klatsche bei "Bares für Rares": Fatale Fehleinschätzung kostet Verkäuferin satte 15.890 Euro!

Kult-Händler Walter "80-Euro-Waldi" Lehnertz (57) sichert sich das Superhelden-Heft für 110 Euro. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Wie der Sachverständige betont, handelt es sich bei dem Exemplar zwar um das allererste Heft der Reihe, allerdings in der 1966 in Berlin erschienenen Version und nicht in seiner 1950 in schwarz-weiß veröffentlichten deutschen Erstausgabe.

Alexandra hatte sich vor ihrem Besuch bei "Bares für Rares" im Internet schlau gemacht und hofft nun auf einen bescheidenen Erlös von 300 Euro. Doch selbst diese Illusion lässt Deutschmanek platzen. Er taxiert den Wert auf 150 Euro. Autsch!

Trotz der bitteren Expertise will die geknickte Verkäuferin ihr Glück im Händlerraum versuchen. Auf großes Interesse stößt ihr Heftchen in der illustren Schar der potenziellen Käufer aber nicht.

Obwohl er nach eigenem Bekunden von Superhelden und Comics "keine Ahnung" habe, bietet Kult-Händler Walter "80-Euro-Waldi" Lehnertz (57) mit 110 Euro am meisten und erhält dafür den Zuschlag.

Das waren zwar satte 15.890 Euro weniger als die zwischenzeitlich im Raum liegenden 16.000 Euro, dennoch verlässt Alexandra das Walzwerk mit einem Lächeln.