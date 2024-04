"Wissen, wo mein Auto steht": Horst Lichter kuscht bei "Bares für Rares" vor Händlern

Mitgebracht haben sie eine Figur, die sie nun in der beliebten ZDF-Trödelshow loswerden wollen. "Bei der Oma der Freundin stand die kleine Figur immer auf dem Kamin", erklärt Nora, wo sie das Objekt herhabe.

Die Figur ist jedoch eine Nachbildung, weshalb sie nur einen geringen Wert hat. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Demnach sei die Mädchen-Figur im Regencape im Zeitrum um 1903 entstanden, was auch darauf vermerkt sei. Darstellen solle sie "die Bettlerin vom Pont des Arts", führt die 47-Jährige weiter aus.

Es sei die populärste Figur der Schöpferin Elisabeth Charpentiers, einer französischen Bildhauerin und Malerin.

Doch dann folgt für das junge Paar aus Pulheim die Ernüchterung. Denn bei dem Objekt handele es sich nicht um eine originale Arbeit der Künstlerin. "Das ist schonmal voll doof", weiß auch Lichter, worauf das hinauslaufen wird.

Allerdings sei die Figur nicht nur eine Nachbildung, "sondern sie ist auch noch magnetisch, was bei einer Bronze schlicht und einfach nicht möglich wäre", so Berding.

Alles in allem, seien das alles Punkte für eine Wertminderung der Figur, weshalb der 62-jährige Entertainer auch keine Händlerkarte ausstellen könne. "Die Händler wissen, wo mein Auto steht, und wenn ich ganz Pech habe, hauen die mir in die Motorhaube rein", so Lichter.

