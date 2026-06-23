Preishammer bei "Bares für Rares": Händler drehen wegen 250 Jahre altem Duo durch

Köln - Silberware landet bei " Bares für Rares " regelmäßig auf dem Verkaufstisch. Doch in diesem Fall muss auch die ZDF-Expertin gestehen: "Das ist was ganz Besonderes!"

Christine (l.) aus Hamburg hat bei ihrem Besuch im "Bares für Rares"-Studio ganz besondere Silberware im Gepäck. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Christine hat zwei Kerzenständer mit in die Sendung gebracht. Sie stammen aus der Familie des Mannes ihrer kürzlich verstorbenen Freundin, wie die Hamburgerin im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (64) offenbart.

Weiter erklärt sie: "Der Mann hatte Vorfahren, davon war einer ein wichtiger Pfarrer aus Prenzlau, und der hat diese Dinge von seiner Gemeinde geschenkt bekommen." Laut Wendela Horz handelt es sich dabei um sogenannte Meissonnier-Leuchter.

Am Umriss der Leuchterfüße erkennt die 56-jährige Goldschmiedin eine Asymmetrie. Diese sei typisch für die Zeit des Rokoko. "Da ist nichts in irgendeiner Form symmetrisch." In der gesamten Gestaltung sei "alles ist in Bewegung".

Die Punzen verraten Horz das beeindruckend hohe Alter: "Wir bewegen uns in der Zeit der 1770er-Jahre." Beide Halter seien von einem Schmied namens Meyer gefertigt worden - und zwar "ganz von Hand". Die Legierung besteht aus 750er-Silber.

Christine wünscht sich 1000 Euro für das Silber-Duo. Bei der Sachverständigen löst das nur ein müdes Lächeln aus. "Allein der Silberankaufswert liegt bei 1200 Euro", klärt Horz auf. Sie schätzt den Wert mal eben auf das Doppelte - 2000 Euro für beide. Wow!