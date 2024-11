Ärger bei "Bares für Rares": Händler blafft Verkäufer an, sodass dieser einfach geht!

Beppo Schug (20) aus Bergisch Gladbach möchte bei "Bares für Rares" eine ganz besondere Rarität zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Beppo Schug (20) aus Bergisch Gladbach möchte in der beliebten ZDF-Trödelshow einen alten Phonographen zu Geld machen. Das Gerät hat ihm ein Freund aus den Niederlanden mitgebracht. "Ich hoffe, dass er gut ankommen wird", so der Schüler, der eine Ausbildung zum Stuckateur anstrebt.

Moderator Horst Lichter (62) zeigt sich beim ersten Anblick direkt begeistert und ist ganz aus dem Häuschen, dass sich ein 20-Jähriger schon für Antiquitäten interessiert. "Dass hätte ich dir jetzt nicht zugetraut, so einen Apparillo!", gibt der frühere TV-Koch ehrlich zu.

Um herauszufinden, was das Gerät tatsächlich an Erlös bringen kann, nimmt sich Experte Detlev Kümmel (56) dem Phonographen an.

"Das ist auch ein Schallplattenautomat, aber von Thomas Alva Edison entworfen, was in der Klangqualität tatsächlich sehr viel besser war. Allerdings wie man schon sieht, anhand der dicke der Schallplatten und auch wahrscheinlich am System, wie es gebaut worden ist, war es wohl auf Dauer zu teuer", erklärt der Galerist über das in den 1920er Jahren entworfene Gerät.