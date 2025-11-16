 16.493

Jähes Ende bei "Bares für Rares": Verhalten der Händler macht Gast fassungslos

Eine Top-Expertise schürt bei "Bares für Rares"-Verkäufer Markus die Hoffnung auf viele bunte Scheine. Was im Händlerraum passiert, hat er nicht kommen sehen.

Von Frederick Rook

Köln - Eine Top-Expertise schürt bei "Bares für Rares"-Verkäufer Markus die Hoffnung auf viele bunte Scheine. Was dann aber im Händlerraum passiert, damit hat der Berliner nicht gerechnet!

Markus aus Berlin (r.) möchte bei "Bares für Rares" ein Werk der Künstlerin Niki de Saint Phalle verkaufen.
Markus aus Berlin (r.) möchte bei "Bares für Rares" ein Werk der Künstlerin Niki de Saint Phalle verkaufen.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die mitgebrachte Grafik des Studio-Gastes zieht ZDF-Experte Colmar Schulte-Goltz sofort in ihren Bann. Auch Moderator Horst Lichter (63) bemerkt den Tunnelblick des 52-Jährigen und säuselt: "Mit Liebe und Leidenschaft kennt er sich in der Kunst aus!"

Wie Markus in der Sendung erklärt, nutzte er in den 1990er-Jahren auf einer Reise mit der Familie das exklusive Angebot der Schweizer Zeitschrift "Sport", um eine Farbserigrafie von Künstlerin Niki de Saint Phalle zu erwerben - für 700 Franken.

"Die spielen auf jeden Fall Fußball", kommentiert Lichter das Motiv zunächst ganz laienhaft. Schulte-Goltz nickt und doziert, dass das Bild 1992 passend zur Fußball-EM in Schweden verlegt worden war. Es zeige "eine sehr schöne, dynamische Darstellung eines Sportgeschehens".

Bares für Rares: Sie wollte nur 50 Euro: "Bares für Rares"-Kandidatin räumt Gewinn von 8300 Prozent ab
Bares für Rares Sie wollte nur 50 Euro: "Bares für Rares"-Kandidatin räumt Gewinn von 8300 Prozent ab

Eine Bleistift-Signatur und Nummerierung am Rand offenbart zudem ein wichtiges Detail. Demnach wurde das Bild in einer limitierten Auflage von 150 Blättern gedruckt. "Das ist eine Original-Künstlergrafik", bestätigt der Kunsthistoriker die Sensation.

Leider entdeckt Schulte-Goltz auch erhebliche Mängel. Abreibungen, gestauchte Ecken und Farbverluste sorgen für keinen perfekten Zustand. "Bis zu 1000 Euro", hält er dennoch für möglich. Markus hatte sich 700 Euro gewünscht.

Bei dem Objekt handelt es sich um das limitierte Blatt einer Farbserigrafie zur Fußball-EM 1992 in Schweden.
Bei dem Objekt handelt es sich um das limitierte Blatt einer Farbserigrafie zur Fußball-EM 1992 in Schweden.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Expertise deutlich verfehlt: "Bares für Rares"-Händler zeigen sich knausrig

Für 500 Euro geht das Kunstobjekt am Ende einer zähen Verhandlung an Händlerin Elke Velten-Tönnies (72).
Für 500 Euro geht das Kunstobjekt am Ende einer zähen Verhandlung an Händlerin Elke Velten-Tönnies (72).  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Im Händlerraum ist vor allem die Künstlerin sofort in aller Munde. "Ah, das ist Niki de Saint Phalle", sinniert Fabian Kahl (33), als er das Auflagenobjekt nach einer Signatur absucht. Und Sarah Schreiber (38) ergänzt: "Die wird von uns allen hier sehr bewundert."

Ob sich die hohe Meinung auch auf die Gebote niederschlägt? Leider nein! Selbst bieten will die 38-Jährige nicht, stattdessen fordert sie: "Mutige vor!"

Kollege Jan Cizek (50) fühlt sich angesprochen und startet mit mageren 300 Euro. Bei 420 Euro scheint das Ende der Fahnenstange bereits erreicht zu sein.

Bares für Rares: Kandidat geschockt: "Bares für Rares"-Experte deckt heftigen Betrug auf
Bares für Rares Kandidat geschockt: "Bares für Rares"-Experte deckt heftigen Betrug auf

"War's das?", fragt der Verkäufer sichtlich entsetzt. Mit dieser kalten Dusche hat er nach der Top-Expertise wahrlich nicht gerechnet. "Ein klein wenig mehr dürfte es schon sein", so sein verzweifelter Motivationsversuch an die Adresse der potenziellen Käufer.

Elken Velten-Tönnies (72) erhöht noch auf 500 Euro. "Aber dann bis ich raus", so die Kölnerin.

"Das war's dann?", fragt Markus noch einmal enttäuscht in die Runde. Stille. Zähneknirschend stimmt der Berliner dem Deal zu. Mitnehmen möchte er den Farbdruck nämlich nicht mehr.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mehr zum Thema Bares für Rares: