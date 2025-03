9000-Euro-Wunsch sorgt für Wirbel: "Bares für Rares"-Expertin serviert Verkäuferpaar ab

Birgit Homes und Bernd Azpatin aus Hannover haben ihr Schmuckstück vor ihrem "Bares für Rares"-Besuch schätzen lassen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Birgit Homes und Bernd Azpatin aus Hannover haben ein funkelndes Schmuckstück mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht und wissen selbst nicht so genau, was es ist. Spange oder Brosche? Das ist hier die Frage …

Expertin Heide Rezepa-Zabel (59) nimmt das Erbstück genau unter die Lupe und rätselt zunächst über das Motiv. Hält man es mit der Spitze nach oben, erinnert das Geschmeide an das New Yorker Empire State Building. Andersherum sieht es eher wie das Chrysler Building aus.

Der Stil deutet zwar sehr auf den Glanz der 20er- oder 30er-Jahre hin, doch der Eindruck täuscht. Statt des damals üblichen Platins besteht das gute Stück aus 585er-Weißgold. "Das lässt mich an dieser Stelle stutzig werden", gesteht die Kunsthistorikerin.

Ihrer Meinung nach handelt es sich um eine Reproduktion aus den 1960er-Jahren. Da das Objekt als Clip getragen werden kann, ist es wohl eher als Spange zu sehen. Der Zustand ist gut. Das Gesamtgewicht der Diamanten liegt bei etwa 1,8 Karat.

Als es schließlich ans Eingemachte geht, folgt die große Überraschung: "Ich habe die Spange schon mal schätzen lassen. Unser Wunschpreis liegt bei 9000 Euro", posaunt Birgit heraus. Rezepa-Zabel schüttelt sofort irritiert den Kopf.