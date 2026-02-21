Lampe aus Thüringen bei "Bares für Rares": Kandidat lässt nicht mit sich reden - Abbruch!
Köln - Der Besuch eines Kandidaten bei "Bares für Rares" läuft eigentlich wie am Schnürchen. Denn die Expertin übertrifft den Wunschpreis. Im Händlerraum wendet sich das Blatt.
Mit einer äußerst ungewöhnlichen Lampe betritt Erich Konkel aus Bottrop die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.
Die Leuchte habe er einst für 500 Euro auf einem Trödelmarkt in der Dortmunder Westfalenhalle erworben. Jetzt will er sie unbedingt loswerden.
"Da habe ich jetzt mehr erwartet", zeigt sich Horst Lichter (64) enttäuscht, als er die Lampe leuchten sieht.
Von Expertin Friederike Werner (64) möchte der frühere TV-Koch wissen, ob es noch Kunst oder schon Kitsch sei, "weil es so bunt ist".
"Da ist natürlich ganz viel Geschmackssache dabei", meint die Sachverständige, die auch weiß, dass es sich bei dem Objekt um eine sogenannte Lithophanielampe handele.
Das Porzellan lasse Licht durch, wodurch sich unterschiedliche Motive zeigen. Hergestellt worden sei das außergewöhnliche Objekt von der Firma Plaue - in der gleichnamigen thüringischen Kleinstadt, wie die Expertin weiß.
"Bares für Rares": Experte übertrifft Wunschpreis des Kandidaten
In den 80er Jahren habe ein reicher Amerikaner die Plaue-Lampen containerweise aufgekauft. Doch als dieser dann gestorben sei, hätten seine Erben das Nachkommen nicht angetreten.
Anschließend seien die Lampen zurück in die ehemalige DDR gegangen. "Das ist der Grund, warum diese Leuchten teilweise den Markt überschwemmen", so die 64-jährige Sachverständige.
Der Bottroper möchte gerne das Doppelte für seine Tischleuchte haben. "Ich habe zwei Enkel. Alles, was über 1000 liegt, geht an die", verspricht der Kandidat.
"Ich bin bei einem Preis von 1200 bis 1500 Euro", übertrifft die 64-Jährige sogar die Erwartungen des Gastes.
Im Händlerraum wendet sich jedoch das Blatt. Nur Markus Wildhagen (59) und Christian Vechtel (51) haben Interesse an der Leuchte, doch das höchste Gebot liegt bei lediglich 350 Euro.
"Im kleinen vierstelligen Bereich", müsse der Preis allerdings sein, wie Erich Konkel klarmacht. Der 51-jährige Vechtel legt noch 250 Euro drauf, doch auch 600 Euro sind nicht genug. Der Kandidat trifft die Entscheidung, den Auftritt abzubrechen und seine Lampe wieder mit nach Hause zu nehmen.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares