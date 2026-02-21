Respektlos? "Bares für Rares"-Expertin macht sich über junge Verkäufer lustig
Köln - Ein Schmuck-Set wollen zwei Kandidaten bei "Bares für Rares" verkaufen. Dafür haben sie extra den Goldpreis ausgerechnet. Zur Belustigung der Expertin, die diesen nämlich nicht bestätigen kann.
Joanna Baecker und ihr Cousin Cedrik Scherdin haben sich mit einer Kette und einem Armband ihrer Oma auf den Weg in die beliebte ZDF-Trödelshow gemacht.
"Es handelt sich um ein sogenanntes Bettelarmband aus den 60er-Jahren", stellt die Sachverständige Heide Rezepa-Zabel (60) fest.
Es werde deshalb so genannt, weil man über die Jahre weitere Anhänger sammeln könne, die daran befestigt werden.
Das zweite Teil sei ein Collier, ebenfalls aus den 60er-Jahren, das in Italien gefertigt worden sei. "Eine wirklich gute Arbeit", findet die 60-jährige Expertin.
"Jetzt kommt es drauf an, was die Sachen wiegen", weiß auch Moderator Horst Lichter (64).
"Bares für Rares"-Händler liefern sich enges Rennen
Und tatsächlich haben sich die jungen Verkäufer im Vorfeld schlau gemacht und haben einen Goldpreis von 850 Euro errechnet.
"Dann funktioniert vielleicht der Taschenrechner nicht", macht sich die Kunsthistorikerin über Joanna und Cedrik lustig.
Denn natürlich wiegt die Expertin die beiden Schmuckstücke noch selbst und kommt zu einem völlig anderen Ergebnis.
"Beide Stücke haben zusammen einen Goldwert von 1900 Euro", macht die 60-Jährige klar. Da der Schmuck attraktiv und gut verkäuflich sei, liege ihr Schätzpreis sogar bei 2400 bis 2800 Euro.
Aber nicht nur die beiden Verkäufer tun sich mit dem Wert des Goldes schwer, sondern auch die Händler.
"Was wurde denn zum Goldwert gesagt?", will Susanne Steiger (43) wissen. Nachdem sie den Schätzpreis gehört hat, startet sie mit 2200 Euro. Aber auch Ludwig "Lucki" Hofmaier (84) und Fabian Kahl (34) sind mit im Rennen und schlussendlich erhält der 84-Jährige für 2350 Euro den Zuschlag.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
