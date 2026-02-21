Respektlos? "Bares für Rares"-Expertin macht sich über junge Verkäufer lustig

Köln - Ein Schmuck-Set wollen zwei Kandidaten bei " Bares für Rares " verkaufen. Dafür haben sie extra den Goldpreis ausgerechnet. Zur Belustigung der Expertin, die diesen nämlich nicht bestätigen kann.

Joanna Baecker und ihr Cousin Cedrik Scherdin möchten ein Schmuck-Set ihrer Oma bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Joanna Baecker und ihr Cousin Cedrik Scherdin haben sich mit einer Kette und einem Armband ihrer Oma auf den Weg in die beliebte ZDF-Trödelshow gemacht.

"Es handelt sich um ein sogenanntes Bettelarmband aus den 60er-Jahren", stellt die Sachverständige Heide Rezepa-Zabel (60) fest.

Es werde deshalb so genannt, weil man über die Jahre weitere Anhänger sammeln könne, die daran befestigt werden.

Das zweite Teil sei ein Collier, ebenfalls aus den 60er-Jahren, das in Italien gefertigt worden sei. "Eine wirklich gute Arbeit", findet die 60-jährige Expertin.

"Jetzt kommt es drauf an, was die Sachen wiegen", weiß auch Moderator Horst Lichter (64).