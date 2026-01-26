"Bares für Rares": 14-Millionen-Euro-Rekord macht Horst Lichter fassungslos

Köln - Da staunt " Bares für Rares "-Moderator Horst Lichter nicht schlecht: Der Experte klärt den 63-Jährigen über einen geheimen Weltrekord auf, der ihn fassungslos macht.

Die Schwestern Ruth Dunkelmann und Brigitte Wege möchten bei "Bares für Rares" mehr über eine Kamera erfahren und bestenfalls auch zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Eine alte Leica-Kamera bringen Ruth Dunkelmann und Brigitte Wege aus Obersulm mit in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

Das gute Stück haben die beiden vor rund 20 Jahren von einem Onkel geschenkt bekommen. Sie wollen die Kamera aber nicht nur zu Geld machen, sondern auch mehr darüber erfahren.

Besonders an dem Geschenk: Nicht ein Foto wurde mit der Kamera gemacht, "weil sie ja so ein tolles Stück ist", verrät Brigitte.

Experte Detlev Kümmel (57) nimmt sich des Fotoapparats an und stellt fest, dass es sich um eine Leica II mit originalem Zubehör und klassischer Vulkanitbelederung handelt. "Die Marke kennen wir sofort alle", so der Sachverständige.

Die Kamera soll aus dem Jahr 1958 stammen, was der 57-Jährige an der Seriennummer festmachen könne. "Dafür sieht sie noch tadellos aus", findet der Experte.