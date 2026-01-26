"Bares für Rares": 14-Millionen-Euro-Rekord macht Horst Lichter fassungslos
Köln - Da staunt "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter nicht schlecht: Der Experte klärt den 63-Jährigen über einen geheimen Weltrekord auf, der ihn fassungslos macht.
Eine alte Leica-Kamera bringen Ruth Dunkelmann und Brigitte Wege aus Obersulm mit in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.
Das gute Stück haben die beiden vor rund 20 Jahren von einem Onkel geschenkt bekommen. Sie wollen die Kamera aber nicht nur zu Geld machen, sondern auch mehr darüber erfahren.
Besonders an dem Geschenk: Nicht ein Foto wurde mit der Kamera gemacht, "weil sie ja so ein tolles Stück ist", verrät Brigitte.
Experte Detlev Kümmel (57) nimmt sich des Fotoapparats an und stellt fest, dass es sich um eine Leica II mit originalem Zubehör und klassischer Vulkanitbelederung handelt. "Die Marke kennen wir sofort alle", so der Sachverständige.
Die Kamera soll aus dem Jahr 1958 stammen, was der 57-Jährige an der Seriennummer festmachen könne. "Dafür sieht sie noch tadellos aus", findet der Experte.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
Überraschung: "Bares für Rares"-Händler hält Weltrekord
Zu der Kamera steht auch eine Tasche mit weiteren austauschbaren Objektiven, verschiedenen Filtern und einem Selbstauslöser zum Verkauf. Lediglich ein Blitzgerät ist nicht dabei, dafür aber die "Bereitschaftstasche", mit der man sich die Kamera umhängen kann.
Als Wunschpreis haben die Schwestern 1500 Euro, den Kümmel auch bestätigen kann. Doch dann sorgt er mit einer Story dafür, dass Moderator Horst Lichter vom Glauben abfällt.
Denn die teuerste Leica der Welt wurde einst für 14,4 Millionen Euro versteigert - und zwar von keinem Geringeren als "Bares für Rares"-Händler Wolfgang Pauritsch (53)!
"Oh!", tönt eben jener Händler, als er die Kameras sieht, und kündigt an: "Ich habe eine Affinität zu diesen Dingen, ich glaube, Sie werden die Kamera hier heute los."
Der Österreicher startet auch mit 750 Euro, doch zunächst geht es nur in kleinen Schritten weiter. "Viel zu wenig", findet Brigitte, die Druck auf die Händler ausübt und damit ins Schwarze trifft. Denn schlussendlich bietet der 53-jährige Pauritsch 1550 Euro und es kommt ein Deal zustande.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares