Verkäuferin beleidigt: "Bares für Rares"-Händler sorgt mit Spruch für großen Ärger
Köln - Eigentlich läuft für ein Ehepaar alles wie geschmiert bei "Bares für Rares". Doch im Auktionsraum sorgt eine Aussage eines Händlers dafür, dass die Verkäuferin beleidigt ist – dem Deal tut das aber keinen Abbruch.
Petra und Maikel Schaub aus Fuldatal haben ein Objekt mitgebracht, welches für Moderator Horst Lichter (64) ein nicht so "ganz einfacher Fall" ist.
Die Hessen haben ein Moped in einer ungewöhnlichen Farbe dabei – denn es ist rosa. "Diese Farbe habe ich mir ausgesucht", gesteht die Verkäuferin.
Doch nicht nur die Farbe könne ein Problem darstellen, wie Experte Detlev Kümmel (57) erklärt, sondern auch die restliche Ausstattung.
"Was ist noch original? Beim Tank und beim Motor bin ich sicher, aber dann wird's schon schwierig", meint der Sachverständige.
Das Lenkrad sei erneuert worden und auch der Scheinwerfer sei fest verbaut.
"Die Simson Spatz ist Baujahr 1964. Aber davon ist nicht mehr viel zu sehen", so der 57-jährige Experte, der deshalb vermute, dass die Tatsache Sammler abschrecken könne. Dennoch sehe das Moped schön aus und sei vor allem fahrtauglich.
Trotz Chauvi-Spruch: "Bares für Rares"-Händler Walter Lehnertz begeistert vom Moped
Insgesamt habe der Verkäufer drei bis vier Monate Zeit sowie 2400 Euro Materialkosten in das Kleinkraftrad investiert, weshalb das Ehepaar diesen Preis gerne erzielen will.
"Dafür muss man erst mal einen Käufer finden", dämpft der Sachverständige jedoch die Erwartungen und führt aus: "Ich denke, 1800 bis 2000 Euro sind realistisch."
Auch wenn der Wunschpreis nicht ganz erreicht wird, wollen die Hessen den Gang in den Händlerraum wagen und ihr Glück dort versuchen.
Doch das Erste, was sich die Verkäuferin anhören muss, ist ein Chauvi-Spruch von Walter "Waldi" Lehnertz (59), der dafür sorgt, dass sie beleidigt ist.
"Das sollte man nie eine Frau machen lassen", lässt der Kult-Händler verlauten, als er erfährt, dass Petra die Farbe ausgesucht habe.
Dennoch entscheidet sich der 59-Jährige dazu, das erste Gebot abzugeben. 580 Euro bietet "Waldi". Zwar zeigt auch Fabian Kahl (34) Interesse an dem Moped, doch gegen Lehnertz ist kein Kraut gewachsen. Für 1780 Euro sichert sich dieser den Deal.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares