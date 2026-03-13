Verkäuferin beleidigt: "Bares für Rares"-Händler sorgt mit Spruch für großen Ärger

Köln - Eigentlich läuft für ein Ehepaar alles wie geschmiert bei " Bares für Rares ". Doch im Auktionsraum sorgt eine Aussage eines Händlers dafür, dass die Verkäuferin beleidigt ist – dem Deal tut das aber keinen Abbruch.

Petra und Maikel Schaub möchten bei "Bares für Rares" ein rosa Moped verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Petra und Maikel Schaub aus Fuldatal haben ein Objekt mitgebracht, welches für Moderator Horst Lichter (64) ein nicht so "ganz einfacher Fall" ist.

Die Hessen haben ein Moped in einer ungewöhnlichen Farbe dabei – denn es ist rosa. "Diese Farbe habe ich mir ausgesucht", gesteht die Verkäuferin.

Doch nicht nur die Farbe könne ein Problem darstellen, wie Experte Detlev Kümmel (57) erklärt, sondern auch die restliche Ausstattung.

"Was ist noch original? Beim Tank und beim Motor bin ich sicher, aber dann wird's schon schwierig", meint der Sachverständige.

Das Lenkrad sei erneuert worden und auch der Scheinwerfer sei fest verbaut.

"Die Simson Spatz ist Baujahr 1964. Aber davon ist nicht mehr viel zu sehen", so der 57-jährige Experte, der deshalb vermute, dass die Tatsache Sammler abschrecken könne. Dennoch sehe das Moped schön aus und sei vor allem fahrtauglich.