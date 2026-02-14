Studentin räumt ab, doch "Bares für Rares"-Besuch endet mit Aufreger: Händler bepöbelt Kollegen

Köln - Nur 50 Euro fordert eine junge Studentin bei " Bares für Rares " für ihr Objekt. Ein Bieterduell im Händlerraum treibt den Preis jedoch in ungeahnte Höhen und endet mit einem Eklat: "Waldi" bepöbelt einen Kollegen!

Studentin Alina Mauch (22) möchte bei "Bares für Rares" einen knapp 100 Jahre alten Sonnenschirm ihrer Urgroßmutter verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Alina Mauch (22) aus Heusenstamm hat einen alten Sonnenschirm mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Die 22-Jährige entdeckte das knallgelbe Accessoire bei der Haushaltsauflösung ihrer Urgroßmutter - und rettete es vor dem Müll.

Viel weiß sie nicht über ihr Mitbringsel. Ihrer Vermutung nach könnte der Schirm aus Afrika oder der Türkei stammen, wie sie im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63) anmerkt. Doch dem muss Wendela Horz widersprechen.

"Von der Gestaltung und Verarbeitung sieht das ganz nach französischer Arbeit aus", klärt die Expertin auf. Hergestellt wurde das Objekt im Art-Déco-Stil wohl in den 1930er-Jahren. Die Bespannung sei allerdings schon mal erneuert worden. "In den 50ern", glaubt Horz.

Den allgemeinen Zustand des auffälligen Sonnenschutzes aus Bast und Bakelit beschreibt die 56-Jährige als "altersgemäß gut". Bleibt nur die Frage: Was ist das knapp 100 Jahre alte Stück heute wert? Alina wäre bereits mit mageren 50 Euro zufrieden.

Doch Horz hat überraschende News im Gepäck. "Objekte wie dieses finden wir selten", stellt die Sachverständige klar. Ihre Schätzung: 150 bis 200 Euro. Da staunt nicht nur die Besitzerin, sondern auch Horst Lichter. Mit einem Lächeln übergibt er die Händlerkarte.