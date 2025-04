Drama bei "Bares für Rares": Fauxpas der Verkäuferin bringt sie um ihren Wunschpreis

"Immer wenn jemand zu Besuch kam, hat er fünf Cent in den Automaten [gesteckt] und sich einen Kaugummi gezogen", erinnert sich die Nordrhein-Westfälin.

"Da wird sich aber ein Händler freuen", glaubt Moderator Horst Lichter (63), als er das Objekt am Expertentisch sieht.

Die Verkäuferin schlägt im Händlerraum die Hände vors Gesicht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Nachdem Marianne und Horst ihr Pläuschchen beendet haben, übernimmt Experte Detlev Kümmel (57). "Wir haben also einen Warenautomaten vor uns", so der Sachverständige.

Auch wenn die Flagge auf dem Kaugummi-Kasten mit Streifen und Sternen an Amerika erinnere, so stamme der Automat für "Florida-Kaugummi" mit Pfefferminzgeschmack dennoch aus Deutschland.

Demnach sei das Gerät von der Firma R. Seipel & Co. unter dem Namen Glerios in den 1960er-Jahren gebaut worden.

"Der Zustand ist recht gut. Wir sehen, das Motiv ist recht gut erhalten. Am Rand sind überall so ein paar kleine Abplatzer, das sind dann auch kleine Rostflecken, die zu sehen sind", so der Experte, der noch einen kleinen Makel sieht: Denn der Schlüssel ist abgebrochen.

400 Euro möchte Marianne für das Objekt haben, doch der 57-Jährige toppt diesen Wunschpreis sogar noch, denn "allein diese Automaten sind schon sehr gefragt, doch mit diesem amerikanischen Motiv sind sie noch mal mehr gefragt", so Kümmel und schätzt den Automaten auf 500 bis 600 Euro.

Zunächst sorgt das Gerät auch im Händlerraum für Begeisterung, doch dann entdeckt Roman Runkel (64) den abgebrochenen Schlüssel. Die Verkäuferin schlägt die Hände vor das Gesicht. "Ja, das ist gestern passiert", gesteht sie.

Auch deshalb wird es nichts mit den erhofften 400 Euro und schon gar nicht mit dem Schätzpreis des Experten. Für lediglich 360 Euro geht der Automat an Benjamin Leo Leo (52).

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.