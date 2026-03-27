Mit einem Haufen Geld nach Hause: "Bares für Rares"-Händler verzweifeln an eiskalter Verkäuferin

Köln - Ein altes Tretauto verdreht den Händlern bei " Bares für Rares " die Köpfe. Doch die Preisverhandlungen mit der eiskalten Verkäuferin gestalten sich schwierig.

Julia Brinkmann (26) aus Kamen hat ein altes Tretauto mit zu "Bares für Rares" gebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mitgebracht in die ZDF-Trödelshow hat die Rarität Julia Brinkmann (26) aus Kamen im östlichen Ruhrgebiet.

Sie habe das Gefährt, welches Jahrelang auf dem Dachboden gestanden habe, einst von ihrem Großvater geschenkt bekommen.

"Der bezahlte damals 35 Reichsmark dafür", verrät die Besitzerin gegenüber Moderator Horst Lichter (64).

Experte Sven Deutschmanek (49) gerät bei der Begutachtung des Tretautos ins Schwärmen. "Die Farbe ist original", so der Sachverständige, der natürlich mehr über das Gefährt weiß.

Denn das Tretauto sei im Auftrag der Firma DKW entstanden. Die Abkürzung stehe für Dampf Kraft Wagen, wie der 49-Jährige verrät.

Das Unternehmen habe seit den 20er Jahren Autos und als Werbemittel auch Spielzeugvarianten für Kinder gebaut. Das mitgebrachte Modell sei um 1929 gebaut und sei komplett aus Blech gebaut worden. "Für solche Sachen gibt es Sammler", weiß Deutschmanek.