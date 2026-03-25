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"Bares für Rares": Verkäuferin ignoriert Rat und geht mit unglaublichem Gewinn nach Hause

Mit diesem Preis hat Gabriele Lindenberg überhaupt nicht gerechnet: Sie verkauft bei "Bares für Rares" ein Silberbesteck, welches sie schon einschmelzen wollte!

Von Florian Fischer

Köln - Mit diesem Preis hat Gabriele Lindenberg überhaupt nicht gerechnet: Die 65-Jährige verkauft bei "Bares für Rares" ein Silberbesteck - welches sie schon einschmelzen wollte!

Gabriele Lindenberg (65) möchte ein Silberbesteck bei "Bares für Rares" verkaufen. Dieses wollte sie schon einschmelzen.
Gabriele Lindenberg (65) möchte ein Silberbesteck bei "Bares für Rares" verkaufen. Dieses wollte sie schon einschmelzen.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Verkäuferin ist extra aus Fellbach in Baden-Württemberg in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks gereist.

Im Gepäck hat sie neben den Silberteilen auch einen Besteckkasten. "Man hat mir gesagt, ich soll es einschmelzen", erklärt sie im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (64).

Experte Albert Maier (77) erkennt direkt, um welchen Schatz es sich in Wahrheit handelt.

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"Das Besteck ist aus der KuK-Zeit und der Meister ist bekannt: Josef Carl Klinkosch - ein Wiener Hoflieferant", weiß der Sachverständige.

Nicht nur, dass das Set aus 800er Silber gefertigt sei, nein einige Teile seien innen sogar vergoldet. "Das ist ein Qualitätsmerkmal bei Silber", weiß der 77-Jährige, der schätzt, dass die Silberteile 1880 entstanden seien - und somit über 140 Jahre alt sind!

Zudem sei auch das Muster hervorragend und auch noch immer gefragt, wie Maier preisgibt.

Das Set 800er Silber wurde 1880 gefertigt.
Das Set 800er Silber wurde 1880 gefertigt.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares
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"Bares für Rares"-Händler Wolfgang Pauritsch zeigt großes Interesse

Im Händlerraum sind vor allem Wolfgang Pauritsch (54, m.) und Elisabeth Nüdling (45, 2.v.l) von der Rarität angetan.
Im Händlerraum sind vor allem Wolfgang Pauritsch (54, m.) und Elisabeth Nüdling (45, 2.v.l) von der Rarität angetan.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ich will mindestens meine Anschaffungskosten zurück", macht die 65-jährige Besitzerin klar.

Daher will der frühere TV-Koch Lichter wissen, was sie einst bezahlt habe. Gabriele erklärt, dass sie damals 500 D-Mark für den kompletten Kasten ausgegeben habe. Außerdem habe sie och 200 D-Mark in neue Klingen investiert.

Umgerechnet macht das Ganze also 350 Euro. Doch bei dem Betrag kann der 77-jährige Sachverständige nur schmunzeln.

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Denn es sei gut, dass die Besitzerin das Silberbesteck nicht eingeschmolzen habe, denn der Experte geht von 30 Euro pro Stück aus, was 2100 Euro macht. Hinzu kommen aber noch eine Suppenkelle und der Kasten.

"Dann sind wir bei 2700 Euro, das dürfte machbar sein", lautet die Schätzung des Sachverständigen und sorgt damit für ein überglückliches Gesicht bei der Baden-Württembergerin.

Im Händlerraum zeigt Wolfgang Pauritsch (54) direkt große Interesse und bietet 1500 Euro. Zwar würde auch Elisabeth Nüdling (45) das Silberbesteck gerne haben, doch schlussendlich geht es für 1850 Euro an den 54-jährigen Händler.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares

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