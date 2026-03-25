"Bares für Rares": Verkäuferin ignoriert Rat und geht mit unglaublichem Gewinn nach Hause

Köln - Mit diesem Preis hat Gabriele Lindenberg überhaupt nicht gerechnet: Die 65-Jährige verkauft bei " Bares für Rares " ein Silberbesteck - welches sie schon einschmelzen wollte!

Gabriele Lindenberg (65) möchte ein Silberbesteck bei "Bares für Rares" verkaufen. Dieses wollte sie schon einschmelzen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Verkäuferin ist extra aus Fellbach in Baden-Württemberg in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks gereist.

Im Gepäck hat sie neben den Silberteilen auch einen Besteckkasten. "Man hat mir gesagt, ich soll es einschmelzen", erklärt sie im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (64).

Experte Albert Maier (77) erkennt direkt, um welchen Schatz es sich in Wahrheit handelt.

"Das Besteck ist aus der KuK-Zeit und der Meister ist bekannt: Josef Carl Klinkosch - ein Wiener Hoflieferant", weiß der Sachverständige.

Nicht nur, dass das Set aus 800er Silber gefertigt sei, nein einige Teile seien innen sogar vergoldet. "Das ist ein Qualitätsmerkmal bei Silber", weiß der 77-Jährige, der schätzt, dass die Silberteile 1880 entstanden seien - und somit über 140 Jahre alt sind!

Zudem sei auch das Muster hervorragend und auch noch immer gefragt, wie Maier preisgibt.