Sabine trägt Fisch zu "Bares für Rares": Was ZDF-Händler dafür zahlt, haut sie um

Köln - Ein zunächst höchst unscheinbar anmutender Fund geht bei " Bares für Rares " komplett durch die Decke. Die Verkäuferin kassiert mal eben den vierfachen Wunschpreis und kann ihr Glück selbst kaum fassen!

Sabine aus Essen (2.v.l.) möchte bei "Bares für Rares" ein silbernes Fundstück in Fischform zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Toll sieht der aus, aber ein bisschen groß für den Hals", urteilt Horst Lichter (64), als er den zum Verkauf stehenden Fisch auf dem Tresen erblickt.

Der ZDF-Moderator erkennt in dem Silber-Stück einen Kettenanhänger, liegt damit aber völlig falsch.

Besitzerin Sabine, die mit ihrer Tochter Lara ins Pulheimer Walzwerk bei Köln gekommen ist, verrät ihm, dass sie das Verkaufsobjekt einst bei der Wohnungsauflösung ihres Stiefvaters entdeckte - und zwar "kohlrabenschwarz".

Nachdem die Essenerin ihr Fundstück mit einem Silberputztuch gereinigt hatte, kam eine Gravur zum Vorschein: 1824. Mehr weiß Sabine nicht.

Patrick Lessmann klärt sie gerne auf: Laut dem Experten handelt es sich bei dem Fisch um eine sogenannte Besamimbüchse.

Dahinter verbirgt sich ein jüdischer Gewürzbehälter, der traditionell beim Hawdala-Ritual Verwendung findet und das Ende des Schabbats kennzeichnet. Der in Handarbeit gefertigte Fisch besteht aus 826er-Silber und wurde vom dänischen Schmied Poul Hansen gefertigt. Als Wunschpreis nennt Sabine 250 bis 300 Euro.

Lessmann offenbart daraufhin, dass der reine Materialwert lediglich bei 70 Euro liege. Uff. Allerdings sehe man so ein Objekt "nicht so häufig". Sein überraschender Schätzpreis: 800 bis 1000 Euro. Die Verkäuferin hat "Kirmes im Bauch".