Nach 13.000-Euro-Schock bei "Bares für Rares": Horst Lichter bricht Auftritt ab

Ohne zu wissen, was ihr Mitbringsel wert ist, posaunt die Verkäuferin plötzlich heraus: "Ich würde jetzt Mal sagen: 13.000!" Sichtlich geschockt simuliert der Moderator daraufhin erstmal einen Herzinfarkt.

Als Hingucker entpuppen sich vor allem der Sechs-Karat-Aquamarin in der Mitte sowie die mit 2,9-karätigen Diamanten besetzten Elemente links und rechts davon, die auf den ersten Blick wie Flügel wirken. Klingt kostspielig. Neugierig erkundigt sich Lichter deshalb nach dem Wunschpreis.

Bei der zeitlichen Einordnung tut sich die 58-Jährige allerdings schwer. "Es hat dieses Art-déco-Gefühl", erklärt sie. Trotzdem datiert die Kunsthistorikerin die Herstellung der Brosche in die 1930er Jahre.

Während der Moderator zunächst nur Augen für seine Gäste hat ("Ihr seid so ein schönes Paar"), wendet sich Expertin Heide Rezepa-Zabel (58) dem Wesentlichen zu. Sie definiert das Objekt als "interessantes Schmuckstück mit einem kantig umbrochenen Design".

Sophia Külper und Leopold Krey aus Wiesbaden sind mit einer funkelnden Brosche in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gereist. Wie die Personaltrainerin erklärt, sei der Schmuck ein Erbstück ihrer Oma, welches diese einst vor ihrer Großmutter vermacht bekam.

Als Moderator Horst Lichter den Wunschpreis hört, täuscht er zunächst einen Herzinfarkt vor. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Nachdem er seine Fassung wiedergefunden hat, erinnert er sich selbst daran, nach dem WUNSCHpreis gefragt zu haben. Da sei schließlich jede Summe erlaubt. Doch wie realistisch ist die forsche Forderung?

Im Gegensatz zu dem früheren TV-Koch bleibt Rezepa-Zabel ganz gelassen. Mit ihrer gewohnt professionellen Art nimmt sie den beiden Studio-Gästen allerdings schnell den Wind aus den Segeln. Der Materialwert liege etwa bei 3200 Euro.

Weil ihr die Brosche insgesamt aber sehr gut gefällt, taxiert sie den Schätzpreis auf 4000 bis 4500 Euro. "Was immer noch verdammt viel Geld ist", wirft Lichter in Gedanken an den deutlich verfehlten 13.000-Euro-Wunsch sofort ein.

Külper kann er mit diesem Argument nicht überzeugen. Unter 6000 Euro will die Studentin das Erbstück ihrer Oma auf gar keinen Fall verkaufen. Da Anspruch und Wirklichkeit hier zu weit auseinanderklaffen, zieht Lichter die Reißleine und verweigert die Händlerkarte!

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.