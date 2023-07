Nachmittag-Show feiert Jubiläum: ZDF ändert sofort das Programm!

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von "Bares für Rares" wirft das ZDF am 13. August sein Programm um. © Andreas Arnold/dpa

Aktuell gucken die eingefleischten Fans des beliebten Trödel-Formats so manches Mal in die Röhre.

Da sich die öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten die Rechte an der Fußball-WM der Frauen gesichert haben, fallen einige Produktionen derzeit den Spielübertragungen zum Opfer. Darunter auch der ZDF-Fernsehgarten oder eben "Bares für Rares".

Zumindest bei Letzterem erhalten die Zuschauer eine kleine Entschädigung. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums lassen sich die Mainzer Fernsehmacher nicht lumpen und zeigen am 13. August eine Sonderausgabe.

Rund 98 Minuten soll das Spezial dauern, in der Moderator Horst Lichter (61) auf seine liebsten Momente in zehn Jahren "Bares für Rares" zurückblickt. Bereits am Vormittag um 10.15 Uhr geht es los.