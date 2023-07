"Bares für Rares"-Experte nennt wahre Gründe für Show-Aus: "Froh, dass es vorbei ist!"

Der Kunst- und Antiquitätenhändler Albert Maier (73) war über zehn Jahre lang als Experte bei "Bares für Rares" tätig. © ZDF / Frank W. Hempel

In der Sendung am 9. Juli verabschiedete sich der Experte in den Ruhestand. Maier gehört zu den Gründungsmitgliedern der Trödelshow. Seit Folge eins (2013) bewertete der Antiquitätenhändler die teils kuriosen Verkaufsobjekte der Kandidaten.

Auf sein Ende bei "Bares für Rares" blickt der Experte jedoch mit gemischten Gefühlen zurück, wie er jetzt verriet. "Teilweise bin ich froh, dass es vorbei ist. Ich habe aber auch sehr viele, tolle Freundschaften geschlossen", erklärte Maier im Gespräch mit "Der Westen".

Darüber hinaus offenbarte der 73-Jährige die konkreten Hintergründe zu seinem Ausstieg. Offen gibt er zu: "Ich habe gemerkt, dass meine Kräfte nachlassen. Das wollte ich nicht." Der Aufwand wurde ihm am Ende einfach zu groß. Immerhin musste er für jede Sendung immer top vorbereitet sein. "Ich konnte ja nichts Falsches erzählen!"

Zu Beginn wurde "Bares für Rares" einmal wöchentlich ausgestrahlt, mittlerweile gibt es täglich Folgen. "Da ist es wirklich in Arbeit ausgeartet", sagt Maier rückblickend.

Sein Fokus habe all die Jahre einzig und allein auf dem Format gelegen, er "habe alles zurückgestellt". Nun falle der ganze Stress von ihm ab.