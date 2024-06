Trotz überwältigender Expertise: "Bares für Rares"-Verkäufer fallen übel auf die Nase

Ein Ehepaar aus Ottersweier wollen ein besonderes Dreieckstuch bei "Bares für Rares" veräußern. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Edith und Hermann Moser aus Ottersweier in Baden-Württemberg haben ein Dreieckstuch mit in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln gebracht, welches sie aus dem Nachlass eine Tante bekommen haben, die in den 1930er-Jahren Krankenschwester gewesen ist.

Experte Colmar Schulte-Goltz (51) nennt es "das berühmteste Dreieckstuch überhaupt", und auch Moderator Horst Lichter (62) findet die Zeichnungen auf dem Tuch "sehr schön".

Das Tuch sei in hoher Stückzahl gefertigt worden, die meisten seien jedoch schlecht erhalten. Dieses hier ist "das besterhaltene Tuch, das ich je gesehen habe", so der Experte.

"Auch Museums-Exemplare sehen nicht besser aus!", gibt der 51-Jährige preis.