Rentner-Paar bei "Bares für Rares" sprachlos: Mit dieser Wende haben sie nicht gerechnet

Köln - Sprachlosigkeit bei " Bares für Rares ": Ein Rentner-Ehepaar hält nicht wirklich viel von seinem Objekt. Doch dann nimmt ihr Besuch eine völlig unerwartete Wendung.

Mit einer ungeliebten Schauvase wollen Adelgunde und Siegmar ihr Verkaufsglück bei "Bares für Rares" versuchen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Adelgunde und Siegmar haben eine Schauvase mit in die ZDF-Sendung gebracht, die sich schon viele Jahre im Familienbesitz befindet. Ursprünglich stammte sie von der Großtante des Verkäufers, wie sie gegenüber Horst Lichter (64) offenbaren.

Wirklich schön finden die beiden den Behälter nicht. Deshalb soll er weg. Selbst als der Moderator betont: "Die sieht sehr schön aus", schüttelt Adelgunde den Kopf und fragt: "Echt?" Doch der ehemalige TV-Koch bestätigt seinen Eindruck.

Anschließend liefert Bianca Berding (49) weitere Details. Laut der Expertin wurde die Vase in der Steingutfabrik von Franz Anton Mehlem in Bonn gefertigt - und zwar zwischen 1890 und 1920. Sie besteht aus Keramik mit Messingmontur.

Die 49-Jährige glaubt, dass das feilgebotene Exemplar wegen der auffälligen Gestaltung wohl einst für den Export bestimmt war. "Denn der Jugendstil in Übersee durfte praller, bunter und lauter sein", doziert sie. Zudem sei "alles handgemalt".

Adelgunde kann das viele Lob für ihre ungeliebte Vase gar nicht fassen. Ihr Wunschpreis von 300 bis 400 Euro schießt dann aber doch etwas übers Ziel hinaus. Berding taxiert den Wert auf 200 Euro - "mit viel Liebe bis 300 Euro".