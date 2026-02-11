Schockstarre bei "Bares für Rares": Ehepaar kann nicht fassen, was ihr Schatz wert ist

Köln - Jahrelang liegt ein ungetragenes Schmuck-Set in der heimischen Schublade. Als die Besitzer in der ZDF-Sendung " Bares für Rares " den tatsächlichen Wert erfahren, sind sie fassungslos.

Bei "Bares für Rares" stehen zwei goldene Schmuckstücke zum Verkauf, die in den 1960er-Jahren in der iranischen Hauptstadt Teheran gekauft wurden. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Ilona und Bernd Kogranski aus Johannisberg (Hessen) haben ein Collier und ein Armband aus 900er-Gold mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Wie der Verkäufer im Gespräch mit Horst Lichter (63) gesteht, habe der Schmuck "jahrzehntelang kaum Beachtung gefunden".

Der Hesse hatte die beiden funkelnden Accessoires irgendwann in den 1960er-Jahren in der iranischen Hauptstadt Teheran gekauft - als Geschenk für seine Schwester. "Er ist zu schade für die Schatulle", sagt Kogranski über den Schmuck. Jetzt soll er weg.

Lichter fühlt sich beim Anblick der güldenen Mitbringsel sofort in die Geschichten aus "Tausendundeine Nacht" versetzt.

Sein Experte Patrick Lessmann schaut sich die Objekte derweil ganz genau an und kann die vorgebrachte Herkunftsgeschichte bestätigen.

Hergestellt worden seien Collier und Armband mit der alten Filigranarbeit-Technik. Zudem wurden Quarzschmucksteine eingesetzt, die in Fachkreisen auch als Falkenaugen bezeichnet werden. Stellt sich nur noch die Frage nach dem Wunschpreis.

Das Ehepaar Kogranski wünscht sich 1500 Euro für den vernachlässigten Schubladen-Schmuck. Als Lessmann kurz darauf den wahren Wert schätzt, trifft Ilona und Bernd beinahe der Schlag - aber im positiven Sinne.