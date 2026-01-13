"Bares für Rares": Als Lichter das Objekt sieht, entgleiten ihm die Gesichtszüge

Köln - Selten war die Bestürzung über ein Verkaufsobjekt bei " Bares für Rares " so deutlich sichtbar wie in diesem Fall. Auch Moderator Horst Lichter (63) entglitten die Gesichtszüge.

Moderator Horst Lichter (63, M.) hat bei "Bares für Rares" mit akuten Phantomschmerzen zu kämpfen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Trödelshow-Kandidat Matthias hat einen hübschen Koffer mit Samtbezug mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht, der auf den ersten Eindruck keinen allzu außergewöhnlichen Eindruck macht. Das ändert sich jedoch schlagartig, als der Inhalt enthüllt wird …

"Oh, oh! Das hat nichts mit Kochen zu tun", entfährt es Lichter prompt. Dann richtet er das Wort an seinen Gast: "Sind Sie zufälligerweise Chirurg von Beruf?" Ist er nicht, aber sein Schwiegervater war es. Was heute zum Verkauf steht, ist: Amputationsbesteck!

Mit angewiderter Mine erklärt der Moderator: "Ich kann mir bildlich vorstellen, was man damit tun kann." Dann übergibt er schnell an seinen Experten. Laut Detlev Kümmel (57) stammt das medizinische Werkzeug aus dem späten 19. Jahrhundert.

Das Set besteht aus Messern, Skalpellen, Nadeln und sogar Sägen. Der Zustand sei "hervorragend". Als Kümmel die Schärfe der Messer demonstriert, indem er mühelos ein Papierblatt schneidet, bekommt Lichter sofort Phantomschmerzen: "Mir tut jetzt alles weh!"

"400 bis 500 Euro" wünscht sich der Besitzer für die Utensilien der Firma F. A. Eschbaum. Doch was ist der "Horror-Koffer" wirklich wert? Kümmel glaubt, dass das Objekt mit den Ebenholzgriffen gar 900 bis 1100 Euro bringen könnte.