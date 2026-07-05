Selbst Horst Lichter bleibt die Luft weg: "Bares für Rares"-Gast geht mit horrendem Gewinn nach Hause
Köln - Zunächst zeigt sich "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (64) skeptisch, was das mitgebrachte Objekt angeht. Doch als er den Schätzwert hört, bleibt ihm glatt die Luft weg.
Raimund Müller (67) aus Singen in Baden-Württemberg hat eine Bronzefigur im Gepäck, als er die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln betritt.
Diese habe er vor drei Jahren in einem Sozialkaufhaus günstig kaufen können. "Da hat mich das angesprungen, sozusagen", verrät der Gast.
"Ich würde sagen, das ist Kunst", stellt der frühere TV-Koch Lichter fest und wittert einen Glücksgriff.
"Guter Blick", bestätigt Experte Colmar Schulte-Goltz (53) die Einschätzung des Entertainers.
Es sei auf jeden Fall "ein Stück, das einen nicht gleichgültig lässt", findet der Sachverständige, der ausführt: "Ästhetisch etwas ungewöhnlich, technisch besonders. Es ist sehr individualistisch, obwohl es eine menschliche Figur zeigt."
Entworfen habe die Bronze der Schweizer Künstler Schang Hutter im Jahr 1983, wie der 53-Jährige am Sockel der Figur feststellen kann.
"Er hat diesen besonderen Stil von Figuren geprägt", macht Schulte-Goltz klar, der zudem wisse, dass "dieses das Exemplar 5 von 30 Exemplaren" sei.
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"Bares für Rares"-Verkäufer erwirbt Bronzefigur zum Schnäppchenpreis
"Ich wünsche mir mal 3000 Euro", verrät der Verkäufer seinen Wunschpreis.
"Das war der Fang Ihres Lebens", weiß der Sachverständige, der wissen will, was der frühere Logistiker bezahlt hat. "35 Euro", gibt er preis.
Experte Schulte-Goltz schätze, dass das "außergewöhnliche Stück" zwischen 2000 und 2500 Euro bringen könne.
"Alter! Ich bin echt geplättet!", bleibt Lichter sogar die Luft weg.
Im Händlerraum kommt die Bronzefigur ebenfalls gut an. "Die Figur ist einzigartig gemacht", findet Wolfgang Pauritsch (54).
Auch Julian Schmitz-Avila (39) zeigt nach anfänglicher Skepsis Interesse und bietet 700 Euro. Doch sein Gebot wird direkt von Sarah Schreiber (38) getoppt, die 1000 hinblättern würde.
Mit 2000 Euro macht der 39-jährige Schmitz-Avila aber den Sack zu.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares