Selbst Horst Lichter bleibt die Luft weg: "Bares für Rares"-Gast geht mit horrendem Gewinn nach Hause

Köln - Zunächst zeigt sich " Bares für Rares "-Moderator Horst Lichter (64) skeptisch, was das mitgebrachte Objekt angeht. Doch als er den Schätzwert hört, bleibt ihm glatt die Luft weg.

Raimund Müller (67) aus Singen will bei "Bares für Rares" eine Bronzefigur zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Raimund Müller (67) aus Singen in Baden-Württemberg hat eine Bronzefigur im Gepäck, als er die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln betritt.

Diese habe er vor drei Jahren in einem Sozialkaufhaus günstig kaufen können. "Da hat mich das angesprungen, sozusagen", verrät der Gast.

"Ich würde sagen, das ist Kunst", stellt der frühere TV-Koch Lichter fest und wittert einen Glücksgriff.

"Guter Blick", bestätigt Experte Colmar Schulte-Goltz (53) die Einschätzung des Entertainers.

Es sei auf jeden Fall "ein Stück, das einen nicht gleichgültig lässt", findet der Sachverständige, der ausführt: "Ästhetisch etwas ungewöhnlich, technisch besonders. Es ist sehr individualistisch, obwohl es eine menschliche Figur zeigt."

Entworfen habe die Bronze der Schweizer Künstler Schang Hutter im Jahr 1983, wie der 53-Jährige am Sockel der Figur feststellen kann.

"Er hat diesen besonderen Stil von Figuren geprägt", macht Schulte-Goltz klar, der zudem wisse, dass "dieses das Exemplar 5 von 30 Exemplaren" sei.