Sensation bei "Bares für Rares": Lichter muss nach Forderung seines Gastes eingreifen

Köln - Helmut möchte bei " Bares für Rares " einen animalischen Schatz loswerden. Als er seinen Preis nennt, muss Horst Lichter (63) eingreifen. Dann wird es sensationell …

Helmut (l.) möchte bei "Bares für Rares" ein Schmuck-Ensemble aus Manschettenknöpfen und Krawattennadeln zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Oh Gott, wie zuckersüß!", schwärmt der ZDF-Moderator, als er die niedlichen Tiermotive auf den feilgebotenen Manschettenknöpfen und Krawattennadeln erblickt. Auch Wendela Horz (55) ist begeistert und bestätigt: "Die sind super!"

Die Schmuckstücke seien ein Geschenk seines Schwiegervaters gewesen, verrät Helmut in der Sendung. Dieser hatte sie wiederum von seinem Großvater geerbt. Ursprünglich stammt das Ensemble allerdings aus Wien, wie die Expertin einer Punze entnehmen kann.

Als Material identifiziert die 55-Jährige 585er-Gold. Die Herstellung datiert sie um das Jahr 1900. "Das Besondere sind die Einsätze", merkt Horz an - sogenannte Essex Crystals. Die Glas-Cabochons wurden hinten eingeschliffen und mit einem Motiv fein ausgemalt.

Spitz, Dackel, Jack-Russell-Terrier und Pinscher zieren die Knöpfe. Auf der Nadel ist ein Border Collie abgebildet. Größere Schäden entdeckt die Goldschmiedin zwar nicht, dafür aber doch deutliche Gebrauchsspuren: "Sie wurden gerne getragen."

Helmut wäre mit 100 Euro zufrieden. Als Lichter das hört, grätscht er seinem Gast sofort ins Wort: "Mir ist das zu wenig!" Horz gibt ihm recht: "Allein der Goldwert liegt schon bei 400 Euro." Sie taxiert den Wert auf 1000 bis 1200 Euro. "Wahnsinn", staunt der Besitzer.