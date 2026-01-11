"Bares für Rares": Objekt kostete so viel wie ein Haus - jetzt ist es nur noch einen Bruchteil wert

Köln - Einst hätte man von dem ausgegebenen Geld eine Immobilie kaufen können, doch jetzt erhält ein Verkäufer bei " Bares Rares " nur einen Bruchteil. Dennoch ist der Mann zufrieden, denn es gibt das Zehnfache des Wunschpreises.

Hans Staudenmeyer aus Berlin möchte bei "Bares für Rares" ein zwölf Meter langes Gemälde verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mit einem äußerst ungewöhnlichen Objekt kommt Hans Staudenmeyer aus Berlin in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

"Das sieht aus wie eine Tapete", findet Moderator Horst Lichter (63) als er das zwölf Meter lange Gemälde sieht.

Der Großvater des Verkäufers habe das Werk einst anfertigen lassen, da er den Künstler - Michael Zeno Diemer, der Anfang des vergangenen Jahrhunderts ein bekannter und geschätzter Maler gewesen sei - persönlich gekannt habe.

Da allerdings keiner aus seiner Familie das große Panoramabild der Adriaküste aufhängen könne, wolle er es jetzt verkaufen.

"23.320 Reichsmark kostete das Gemälde einst", weiß Experte Colmar Schulte-Goltz (52) anhand der vorliegenden Dokumente.

Das sei ein wahnsinniges Vermögen wovon der Opa des Berliners auch Immobilien hätte kaufen können.

Unklar sei jedoch, wofür das Gemälde angefertigt wurde. Der 52-jährige Sachverständige gehe aber davon aus, dass es für museale Zwecke gemacht worden sei.