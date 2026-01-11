"Bares für Rares": Objekt kostete so viel wie ein Haus - jetzt ist es nur noch einen Bruchteil wert
Köln - Einst hätte man von dem ausgegebenen Geld eine Immobilie kaufen können, doch jetzt erhält ein Verkäufer bei "Bares Rares" nur einen Bruchteil. Dennoch ist der Mann zufrieden, denn es gibt das Zehnfache des Wunschpreises.
Mit einem äußerst ungewöhnlichen Objekt kommt Hans Staudenmeyer aus Berlin in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.
"Das sieht aus wie eine Tapete", findet Moderator Horst Lichter (63) als er das zwölf Meter lange Gemälde sieht.
Der Großvater des Verkäufers habe das Werk einst anfertigen lassen, da er den Künstler - Michael Zeno Diemer, der Anfang des vergangenen Jahrhunderts ein bekannter und geschätzter Maler gewesen sei - persönlich gekannt habe.
Da allerdings keiner aus seiner Familie das große Panoramabild der Adriaküste aufhängen könne, wolle er es jetzt verkaufen.
"23.320 Reichsmark kostete das Gemälde einst", weiß Experte Colmar Schulte-Goltz (52) anhand der vorliegenden Dokumente.
Das sei ein wahnsinniges Vermögen wovon der Opa des Berliners auch Immobilien hätte kaufen können.
Unklar sei jedoch, wofür das Gemälde angefertigt wurde. Der 52-jährige Sachverständige gehe aber davon aus, dass es für museale Zwecke gemacht worden sei.
"Bares für Rares"-Händler kommen aus dem Staunen nicht heraus
Obwohl sein Großvater einst ein Haus für den Preis hätte kaufen können, möchte der Berliner nur 300 Euro für sein Gemälde haben.
Der Experte ist da aber anderer Meinung und taxiert das Bild immerhin auf 1000 bis 1500 Euro. "Das klingt nicht viel, wenn man bedenkt, was das Gemälde einmal gekostet hat", lässt Schulte-Goltz dennoch wissen.
Leider werde ein Diemer aber nicht höher gehandelt. Aber was sagen die Händler im Verkaufsraum zu dem zwölf Meter langen Bild?
"Das ist was Außergewöhnliches, Wahnsinn", findet Fabian Kahl (34), während Markus Wildhagen (59) eher Platzsorgen hat.
Doch auch Daniel Meyer (52) ist hin und weg von dem Gemälde, weshalb sich zwischen ihm und Kahl ein echtes Bietergefecht entwickelt. Schnell erreichen die Gebote 2000 Euro.
Plötzlich greift aber auch Wildhagen wieder ein und würde 2500 Euro zahlen. Das sorgt dafür, dass Thorsden Schlössner (64) ins Grübeln kommt und 3300 Euro bietet. Schlussendlich legt der 34-jährige Kahl aber noch 100 Euro drauf und macht das Rennen.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares