Händler bieten mehr als doppelten Wunschpreis: Was "Bares für Rares"-Gast dann macht, versteht niemand

Köln - Diese Wende kommt unerwartet: Obwohl die Händler ihm mehr als das Doppelte seines Wunschpreises bieten, verweigert ein " Bares für Rares "-Kandidat plötzlich den Verkauf - und zieht wieder ab!

Lutz Tanneberger (l.) möchte bei "Bares für Rares" ein 80-teiliges Besteck-Set verkaufen, dass er von seinen Urgroßeltern geerbt hat. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Lutz Tanneberger ist mit einem echten Erbstück in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gereist. Der Konditormeister hat von seinen Urgroßeltern ein 80-teiliges Besteck-Set aus Silber vermacht bekommen, welches er gerne verkaufen möchte.

"Was soll ich damit?", fragt er sich im Begrüßungsgespräch mit Moderator Horst Lichter (63). Anschließend nimmt Expertin Wendela Horz die Ess-Utensilien ganz genau unter die Lupe, um ihren Schätzwert zu bestimmen.

Das Set besteht aus einem vierteiligen Tafelbesteck für zwölf Personen. Hinzu kommt ein dazu passendes Vorspeisenbesteck. Allerdings fehlt hier eine kleine Kuchengabel. "Dann gibt es noch elf verschiedene Vorlegeteile und sechs kleine Salièren", so die 55-Jährige.

Hergestellt worden sei das Besteck zum Ende des 19. Jahrhunderts, was sich mit den Geburtsjahren von Lutz' Urgroßeltern deckt. Den Zustand des Sets aus 800er-Silber bewertet die Expertin als "herausragend". Benutzt wurde es kaum.

1500 Euro wünscht sich Tannenberger für seinen Schatz. Horz reagiert prompt: "Ich habe das Ganze berechnet. […] Ich komme heute auf einen Silber-Ankaufswert von 3200 Euro." Der prunkvolle Koffer hebt den Schätzwert sogar auf 3500 Euro.