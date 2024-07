"Bares für Rares": Kandidatin bietet illegales Objekt an und gelangt zu den Händlern!

Köln - Bei " Bares für Rares " schafft es ein Objekt auf den Expertentisch, dessen Verkauf schon seit vielen Jahrzehnten streng verboten ist. Die Besitzerin gelangt trotzdem in den Händlerraum und kassiert mächtig ab!

"Bares für Rares"-Kandidatin Anja Hausendorf-Schäper möchte in der ZDF-Trödelshow eine klassische Herrenuhr "verticken". © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Anja Hausendorf-Schäper ist gemeinsam mit ihrer zukünftigen Schwiegertochter Anna Liebig in das Pulheimer Walzwerk gereist, um ein Sammlerstück "zu verticken". Es handelt sich um eine Herrenuhr, die einst Anjas verstorbenem Vater gehörte.

"Oh ja, die gefällt mir", merkt Horst Lichter (62) an. Und sein Experte Sven Deutschmanek (47) erkennt sofort, dass es sich bei dem klassischen Zeitanzeiger, der zuletzt über 25 Jahre lang in einer Schublade lagerte, um "eine Portugieser" handelt.

Das edle Accessoire wurde von der bereits im 19. Jahrhundert gegründeten International Watch Company zum 125. Jubiläum in limitierter Stückzahl produziert und ist die Nummer 576 von 1000.

Es gibt nur ein Problem: Das Uhrenband besteht aus echtem Echsenleder und darf nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen seit 1975 nicht mehr gehandelt werden, wie der Sachverständige erklärt. Zum Glück ist das Erbstück auch so interessant.

Satte 5000 Euro wollen die beiden Frauen für das bloße Gehäuse. Doch es kommt noch besser: Obwohl er das Armband abnehmen musste, taxiert Deutschmanek den Wert des Objekts auf 7000 bis 9000 Euro. "Mein Gott", staunt Lichter.