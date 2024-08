Aus Angst vor Rache: "Bares für Rares"-Moderator lässt Gäste nicht zu den Händlern!

Diane Pelkmann und Heinrich Brion (r.) aus Sendenhorst möchten bei "Bares für Rares" eine Bonbonniere zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Zunächst ist der ZDF-Moderator aber völlig aus dem Häuschen. Das liegt vor allem an den Outfits seiner Gäste. Diane Pelkmann und Heinrich Brion sind Westernfreunde und bei ihrem Auftritt im Pulheimer Walzwerk dementsprechend gekleidet.

Als Lichter das Mitbringsel des Paares aus Sendenhorst sieht, fällt ihm ein Detail sofort auf: "Da ist ein Henkel kaputt." Vor der Tür sei ihm der Kelch, der vor 45 Jahren im Müll landen sollte, "leider aus der Hand gerutscht", gesteht Brion.

Lichter kann die Story kaum glauben und bekundet sein Mitleid. Dann ist Albert Maier (74) an der Reihe. Der Experte klärt zunächst einen Irrtum auf. So sei das Objekt gar kein Kelch, "sondern eine Bonbonniere" - hergestellt in den 20er- oder 30er-Jahren in den USA.

Stars and Stripes? Das passt! Bedauerlicherweise ist das gute Stück dennoch so weit von einer Rarität entfernt wie Sendenhorst von Arizona. Maier bemängelt zunächst den Glaseinsatz: "Der passt nun wirklich nicht dazu!"

Viel störender als den abgebrochenen Henkel findet der Sachverständige jedoch die Tatsache, dass die Bonbonniere nicht aus einem edlen Material besteht und auch keinen Seltenheitswert besitzt.