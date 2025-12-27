Es wird laut im Verkaufsraum! "Bares für Rares"-Händler brüllen Verkäuferin an
Köln - Es wird laut im Verkaufsraum bei "Bares für Rares": Schuld daran sind die Händler, die die Kandidatin anschreien - aus gutem Grund.
Bea Safari (81) aus Aachen muss Abschied nehmen, als sie in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln kommt. Die Maskenbildnerin möchte sich von ihrem Janosch-Bild trennen, das sie vor 30 Jahren auf einer Ausstellung erstanden hat.
"Jetzt brauch' ich es nicht, das hängt an der Wand rum", verrät die Aachenerin. Der Künstler ist ein Namensvetter von Moderator Horst Lichter (63).
Es handele sich dabei um Horst Eckart, der 1931 geboren worden sei und ab den 50er-Jahren unter dem Namen Janosch auf sich aufmerksam gemacht habe, wie Experte Detlev Kümmel (57) erklärt.
Auf dem Bild sind die bekanntesten Janosch-Figuren zu sehen - Tiger, Bär und Tigerente.
"Bares für Rares": Handsignierter Janosch mit persönlicher Widmung
Es sei ein handschriftlich signierter Farbdruck aus den 1990er Jahren und enthalte sogar eine persönliche Widmung an Bea. Auch deshalb möchte die 81-Jährige 500 Euro für ihr Bild haben.
"Ich würde den Wert des Bildes auf 450 bis 500 Euro schätzen", geht auch der Sachverständige d'accord mit der Einschätzung der Verkäuferin.
"Das ist ein entzückendes kleines Kleinod", fängt Händler Julian Schmitz-Avila (39) im Verkaufsraum an, zu schwärmen, doch die Maskenbildnerin aus Aachen unterbricht ihn sofort.
Das führt dazu, dass der 39-Jährige losbrüllt: "Wie laut muss ich denn sprechen?" Damit trifft er die angemessene Lautstärke und gibt sofort sein Startgebot von 250 Euro ab.
Jan Čížek (50) und Markus Wildhagen (59) schreien mit ihren Geboten dagegen an, doch Schmitz-Avila setzt sich mit seinen 500 Euro durch. "Dieses Geld wird ein Zuschuss sein für meine neuen Hörgeräte", macht Bea mit einem Lachen klar.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares