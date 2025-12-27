Es wird laut im Verkaufsraum! "Bares für Rares"-Händler brüllen Verkäuferin an

Es wird laut im Verkaufsraum bei "Bares für Rares": Schuld daran sind die Händler, die die Kandidatin anschreien - aus gutem Grund.

Von Florian Fischer

Köln - Es wird laut im Verkaufsraum bei "Bares für Rares": Schuld daran sind die Händler, die die Kandidatin anschreien - aus gutem Grund.

Bea Safari (81) aus Aachen möchte bei "Bares für Rares" ein Janosch-Bild verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares Bea Safari (81) aus Aachen muss Abschied nehmen, als sie in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln kommt. Die Maskenbildnerin möchte sich von ihrem Janosch-Bild trennen, das sie vor 30 Jahren auf einer Ausstellung erstanden hat. "Jetzt brauch' ich es nicht, das hängt an der Wand rum", verrät die Aachenerin. Der Künstler ist ein Namensvetter von Moderator Horst Lichter (63). Es handele sich dabei um Horst Eckart, der 1931 geboren worden sei und ab den 50er-Jahren unter dem Namen Janosch auf sich aufmerksam gemacht habe, wie Experte Detlev Kümmel (57) erklärt. Bares für Rares "Bares für Rares": Horst Lichter kann nicht glauben, was er da hört Auf dem Bild sind die bekanntesten Janosch-Figuren zu sehen - Tiger, Bär und Tigerente.

"Bares für Rares": Handsignierter Janosch mit persönlicher Widmung