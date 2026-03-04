"Bares für Rares": Ahnungsloses Ehepaar will nur 10 Euro, aber es kommt ganz anders
Köln - Ein Ehepaar kommt mit einem bescheidenen Preiswunsch zu "Bares für Rares". Schon die Expertise übertrifft jegliche Erwartungen. Doch es kommt noch besser!
Saskia und Thomas aus Fehlheim haben einen Regenschirm in das Pulheimer Walzwerk bei Köln mitgebracht, der auf den ersten Blick nicht sonderlich ungewöhnlich aussieht.
Im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (64) offenbart die Besitzerin, dass sie den Schirm vor etwa 30 Jahren bei einem Gewinnspiel auf dem Mannheimer Maimarkt gewonnen hat. Sein wahrer Wert ist ihr offensichtlich nicht bewusst.
Wie Experte Detlev Kümmel (57) jedoch weiß, wurde das Objekt vom renommierten New Yorker Pop-Art-Künstler James Rizzi (†61) designt. Der Schirm mit dem treffenden Titel "Rain" zeichnet sich durch ein verspieltes und leuchtend buntes Motiv aus.
Rizzi zählte neben Szene-Größen wie Andy Warhol und Roy Lichtenstein zu den prägenden Figuren der Pop-Art-Kultur.
Seine Kreationen waren besonders in den 1990er-Jahren beliebt. Noch heute sind sie heiß begehrte Sammlerstücke mit Nostalgiewert.
"Bares für Rares"-Händler sind von Rizzi-Schirm hellauf begeistert
Der Regenschirm von Saskia und Thomas ist sogar nummeriert (Nr. 278). Allerdings ist die Auflage unbekannt. Laut Kümmel gehe der Entwurf auf das Jahr 1989 zurück. Der Experte geht alles in allem dennoch von einem Massenprodukt aus.
Bescheidene zehn Euro wünschen sich die Besitzer für ihr Mitbringsel. Trotz deutlicher Gebrauchsspuren, ein paar Roststellen und der fehlenden Spitze ist der Experte vom Charme der Rizzi-Ästhetik begeistert. Er taxiert den Wert auf "50 bis 100 Euro".
Sichtlich überrascht, aber überglücklich nimmt das Verkäufer-Ehepaar die begehrte Händlerkarte von Horst Lichter entgegen. Danach geht's weiter in den Verhandlungsraum. Können Saskia und Thomas wirklich eine dreistellige Summe erzielen?
Tatsächlich stößt der Rizzi-Schirm auch bei den potenziellen Käufern auf reges Interesse. Der Schätzpreis des Experten ist schnell überboten. Am Ende sichert sich Elke Velten-Tönnies (73) den Zuschlag für 120 Euro. Nach dem ursprünglichen Zehn-Euro-Wunsch ist das ein echter Top-Deal für die Verkäufer.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares