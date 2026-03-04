"Bares für Rares": Ahnungsloses Ehepaar will nur 10 Euro, aber es kommt ganz anders

Köln - Ein Ehepaar kommt mit einem bescheidenen Preiswunsch zu " Bares für Rares ". Schon die Expertise übertrifft jegliche Erwartungen. Doch es kommt noch besser!

Saskia und Thomas auf Fehlheim wollen bei "Bares für Rares" einen alten Regenschirm zu Geld machen. Ihr Wunschpreis: zehn Euro. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Saskia und Thomas aus Fehlheim haben einen Regenschirm in das Pulheimer Walzwerk bei Köln mitgebracht, der auf den ersten Blick nicht sonderlich ungewöhnlich aussieht.

Im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (64) offenbart die Besitzerin, dass sie den Schirm vor etwa 30 Jahren bei einem Gewinnspiel auf dem Mannheimer Maimarkt gewonnen hat. Sein wahrer Wert ist ihr offensichtlich nicht bewusst.

Wie Experte Detlev Kümmel (57) jedoch weiß, wurde das Objekt vom renommierten New Yorker Pop-Art-Künstler James Rizzi (†61) designt. Der Schirm mit dem treffenden Titel "Rain" zeichnet sich durch ein verspieltes und leuchtend buntes Motiv aus.

Rizzi zählte neben Szene-Größen wie Andy Warhol und Roy Lichtenstein zu den prägenden Figuren der Pop-Art-Kultur.

Seine Kreationen waren besonders in den 1990er-Jahren beliebt. Noch heute sind sie heiß begehrte Sammlerstücke mit Nostalgiewert.