Unverständnis bei "Bares für Rares": "Waldi" hat Objekt schon sicher, und macht dann das!

Köln - Spektakuläres Ende bei " Bares für Rares ": Obwohl ihm das Objekt bereits sicher ist, überbietet sich Walter Lehnertz (58) einfach selbst - und das gleich viermal. So etwas hat es in der Historie der ZDF-Show noch nie gegeben!

"Bares für Rares"-Verkäuferin Felicitas (r.) ist mit ihrer Mama Monika in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gekommen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Felicitas hat nicht nur ihr Mama Monika mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht, sondern auch einen "Dachbodenfund" aus einem alten, gekauften Haus ihrer Eltern, wie sie im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63) preisgibt.

Einen emotionalen Wert hat das kleine rote Kinder-Tretauto für die beiden also nicht. Und auch als Spielzeug für ihre Tochter kommt es der Verkäuferin nicht infrage. Tatsächlich sei ihr das Sicherheitsrisiko einfach zu groß.

Experte Sven Deutschmanek (49) nimmt das Gefährt anschließend genau unter die Lupe und deckt sofort einige Mängel auf. So verweigert etwa die Hupe ihren Dienst. Zudem ist beim Schubstangen-Antrieb eine Halterung gerissen. Beides lasse sich aber problemlos beheben.

Insgesamt bewertet der 49-Jährige den Zustand des Vehikels als "eigentlich noch ganz nett". Dass es sich dabei um einen VW Käfer (Model: "Young Master") handelt, sei ein großer Vorteil. "Da gibt's Sammler", weiß der Sachverständige.

Feli und Moni wünschen sich 250 bis 300 Euro für ihr Mitbringsel aus den 1970er-/1980er-Jahren. Ganz so optimistisch ist Deutschmanek nicht. Er hält lediglich 150 bis 200 Euro für realistisch. Das Mutter-Tochter-Duo ist einverstanden.