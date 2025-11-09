Sperrmüll-Fund bei "Bares für Rares": Mit diesem Gewinn hat der Verkäufer nicht gerechnet
Köln - Mit diesem Geschäft hat bei "Bares für Rares" selbst der Verkäufer nicht gerechnet. Denn ein Sperrmüll-Fund sorgt für einen vierstelligen Gewinn!
Bernd Peters (68) hat die weite Reise von Schwarzenbek in Schleswig-Holstein in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln auf sich genommen, um eine unscheinbare Dose zu veräußern.
"Auf dem Rückweg von einem Seminar bin ich durch einen Ort gekommen, wo Sperrmüll war", gibt der Rentner gegenüber Moderator Horst Lichter (63) preis, wo er das Mitbringsel herhabe. Zunächst habe er sich ein Schränkchen angeschaut, doch dann habe ihm eine alte Dame die Dose in die Hände gedrückt.
"Nein, krass!", findet auch Expertin Dr. Bianca Berding (48), als sie die Geschichte des Verkäufers hört.
Denn schließlich handele es sich bei dem Material des Sperrmüll-Fundes um 750er-Silber. Zudem sei der Zustand gut und auch die Seltenheit sei gegeben.
Doch welche Funktion hat die Dose früher gehabt? "Wir haben hier eine alte Zuckerdose vorliegen und früher hat man sehr gerne Zucker genommen, den es war ein luxuriöses Lebensmittel", verrät die 48-jährige Sachverständige aus Köln.
"Bares für Rares"-Händler treiben Preis in ungeahnte Höhen
Diese Zuckerdose habe man jedoch verschließen müssen, damit die Familienmitglieder oder das Hauspersonal nicht naschen konnten.
Und da ergibt sich ein kleines Problem: Der Schlüssel fehlt, welcher nach der Fertigung in Dessau im 19. Jahrhundert irgendwann verloren gegangen sei.
Für seinen Sperrmüll-Fund will der 68-Jährige zwischen 400 und 500 Euro haben. "Ich bin bei 450 bis 500 Euro", gibt die Expertin ihre Schätzung ab.
Mit vollem Elan macht sich der Rentner auf den Weg in den Händlerraum, wo die Zuckerdose ebenfalls Anklang findet.
Beim Anblick des Objekts sind die Protagonisten schnell Feuer und Flamme. Direkt schnellen die Gebote in die Höhe.
Erst bei 1300 Euro von Benjamin Leo Leo (52) ist Schluss und die anderen Händler ziehen sich zurück, sodass sich der 52-Jährige über eine neue Zuckerdose freuen darf.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares