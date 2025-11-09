Sperrmüll-Fund bei "Bares für Rares": Mit diesem Gewinn hat der Verkäufer nicht gerechnet

Köln - Mit diesem Geschäft hat bei " Bares für Rares " selbst der Verkäufer nicht gerechnet. Denn ein Sperrmüll-Fund sorgt für einen vierstelligen Gewinn!

Bernd Peters (68) möchte einen Sperrmüll-Fund bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Bernd Peters (68) hat die weite Reise von Schwarzenbek in Schleswig-Holstein in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln auf sich genommen, um eine unscheinbare Dose zu veräußern.

"Auf dem Rückweg von einem Seminar bin ich durch einen Ort gekommen, wo Sperrmüll war", gibt der Rentner gegenüber Moderator Horst Lichter (63) preis, wo er das Mitbringsel herhabe. Zunächst habe er sich ein Schränkchen angeschaut, doch dann habe ihm eine alte Dame die Dose in die Hände gedrückt.

"Nein, krass!", findet auch Expertin Dr. Bianca Berding (48), als sie die Geschichte des Verkäufers hört.

Denn schließlich handele es sich bei dem Material des Sperrmüll-Fundes um 750er-Silber. Zudem sei der Zustand gut und auch die Seltenheit sei gegeben.

Doch welche Funktion hat die Dose früher gehabt? "Wir haben hier eine alte Zuckerdose vorliegen und früher hat man sehr gerne Zucker genommen, den es war ein luxuriöses Lebensmittel", verrät die 48-jährige Sachverständige aus Köln.